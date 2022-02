Gaspar Domínguez: plazos son responsabilidad de los convencionales

Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constituyente y miembro de los Independientes No Neutrales (INN).

Una muestra de ponderación y una defensa del consenso político expresó hoy el constituyente y vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez (INN), respecto a los diversos temas que se están trabajando en la instancia y sus respectivas polémicas .



Este fin de semana la Convención Constitucional cumplió siete meses desde su instalación y el vicepresidente del organismo, considera que ahora se inicia el periodo “crítico”, donde todos los sectores deben buscar acuerdos para lograr que las normas formen parte del nuevo texto constitucional.



En tres meses se deben tramitar 947 propuestas presentadas por los convencionales, 78 iniciativas populares de norma y 248 iniciativas populares de los pueblos originarios, que suman 1.273 propuestas.

Gaspar Domínguez manifestó al Diario Financiero que los debates en la Convención se están abriendo, no cerrando y que es sano que en los procesos constituyentes se discuta todo. “Si estamos en un proceso constituyente, lo lógico, lo razonable es que estos sean temas de discusión y para lograr amplios consensos va a implicar que todas las fuerzas políticas morigeren parte de sus posturas para lograr un consenso y, en ese sentido, yo llamaría a la calma”, dijo Gaspar Domínguez a ese medio.



Según explicó febrero, marzo, abril van a ser fechas clave, ya que ahí se votarán normas en general y en particular, y afirmó que “si no se ponen de acuerdo, estas normas no van a terminar en la Constitución”

"La capacidad de alcanzar los plazos en los tiempos legales va a depender de los acuerdos y que responsabilidad para cumplir plazos es de los convencionales, que deben ser eficientes y llegar a consenso y, de esa manera, los tiempos van a alcanzar sin ningún problema” y precisó que “han cumplido todos los plazos que están establecidos en el cronograma”.