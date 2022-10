Gaspar Rivas da explicaciones de su minuto de furia: "La mesa paralela está copada por la ultraderecha pinochetista"

Según la versión del diputado Rivas, el incidente se desencadenó luego de que él le enrostrara al Team Patriota que eran pinochetistas. Foto: AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 13 de octubre 2022 · 15:32 hs

Gaspar Rivas (PDG) fue el protagonista de un vergonzoso incidente esta mañana. En medio de las discusiones de la mesa paralela del proceso constituyente, en donde se escuchan a agrupaciones de la sociedad civil, él golpeó la mesa desatando la ira de los asistentes, que eran del Team Patriota, dirigidos por Francisco “Pancho Malo” Muñoz.

En los registros audiovisuales se ve a un alterado Rivas gritando en la mesa, a lo que se le acerca su jefa de gabinete y le dice algo al oído, para acto seguido tomarlo del brazo. Mientras los adherentes de Pancho Malo le gritaban que se fuera, él se levanta y le grita “suéltame” a la mujer.

Luego del incidente, que terminó con Rivas siendo escoltado, en medio de gritos y empujones, fuera de la sala, el diputado del Partido de la Gente dio su versión de lo ocurrido. “Termino a empujones porque cuando estoy hablando, algunas personas que estaban en desacuerdo conmigo comenzaron a interrumpirme a viva voz. Yo exigí mi derecho a que se me escuchara mientras me emplazaban. Y en su momento golpeo la mesa para decir que necesitaba hablar”, afirmó.

El “sheriff” de la política también se defendió, alegando que los presentes eran parte de un movimiento ultra conservador, que se sintieron ofendidos cuando él nombró al dictador. “Apenas dije el concepto derecha pinochetista, uno de los presentes a mi lado, golpea la mesa y me dice no me venga a hablar mal de mi general Pinochet”, añadió.

Según su versión, ese habría sido el gatillante para que la mesa comenzara a gritar contra él: el haberles enrostrado su afiliación política y el hecho de que estaban ahí no para aportar a la discusión de una nueva constitución, sino que frenarla. “Con eso, me di cuenta que lo que había percibido cuando me senté ahí, era correcto: La mesa paralela está totalmente copada por la ultraderecha pinochetista que no quiere cambiar nada y mantener la Constitución del dictador absolutamente intocable”, concluyó.