Gaspar Rivas defiende "pololeo" del PDG con distintos sectores: "¿Cuál sería el problema con ser poliamoroso?"

El diputado Gaspar Rivas defendió la postura del PDG en las negociaciones por la nueva mesa de la Cámara de Diputados. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 26 de octubre 2022 · 11:31 hs

El diputado del Partido de la Gente (PDG), Gaspar Rivas, defendió a la colectividad luego que desde el oficialismo la acusaran de “pololear” con diversos sectores en medio de las negociaciones por la renovación de la mesa de la Cámara de Diputados.

La bancada es una de las piezas claves del acuerdo administrativo del oficialismo, que contempla la elección de Karol Cariola (PC) como nueva presidenta de la Cámara Baja, además del control de las comisiones claves.

Durante los últimos días, el grupo fundado por el ex candidato presidencial Franco Parisi dio señales de distanciamiento de este pacto, apuntando al rol de la legisladora comunista como vocera de la campaña del Apruebo en el plebiscito de salida.

El alejamiento del PDG del oficialismo se vio reflejado en la aprobación de la censura a la presidenta de la comisión de Agricultura, Consuelo Veloso (RD), la que avanzó con el voto a favor de la integrante de la bancada del partido, la independiente Gloria Naveillán.

Las acusaciones de “pololeo”

La postura del PDG en medio de las negociaciones causó la molestia de algunos representantes del oficialismo, como el jefe de la bancada del PS, Marco Ilabaca, quien cuestionó el diálogo de la colectividad con diversos sectores.

“Qué confianza nos puede entregar un sector que es capaz de pactar o con la derecha o con los sectores del oficialismo o con otros. Cuando uno negocia debe tener claridad en algo que es fundamental que son los principios. No se puede estar pololeando con dos, tres, cuatro o cinco actores, yo creo que eso habla mal de la actividad política que se desarrolla”, señaló el socialista.

La respuesta vino de parte de Gaspar Rivas, quien con una particular frase defendió el rol que ha tomado el PDG en las definiciones administrativas de la Cámara.

“¿Cuál sería el problema de que el Partido la Gente sea poliamoroso? Cuál es el problema si está tan de moda”, señaló el legislador.

El representante del distrito 6 afirmó que “nosotros podemos conversar, podemos hablar, podemos sentarnos, pero que determinados sectores que se han dedicado durante años a no cumplir la promesa o los acuerdos con la ciudadanía vengan a sentirse con la superioridad moral para exigirnos a nosotros que cumplamos un pacto que evidentemente no fue beneficioso para el PDG me parece que no corresponde".