Giorgio Jackson descarta renunciar al Gabinete: "No se me ha pasado por la cabeza"

"El Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando", declaró Giorgio Jackson. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 12 de agosto 2022 · 22:08 hs

Giorgio Jackson, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), sacó la voz para responder a las voces de la oposición que solicitaron su renuncia, luego que la Contraloría determinara que no actuó de acuerdo a la prescidencia, de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Jackson declaró a T13 que ante a los cuestionamientos por este dictamen, no tiene intención de dejar su puesto en el Gabinete del Presidente Gabriel Boric.

"La verdad es que tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando", declaró Giorgio Jackson.

Esto, luego que la Contraloría acogiera un oficio presentado por diputados DC, donde cuestionaron que el ministro hiciera un llamado a los partidos a entregar propuestas para modificar la nueva Constitución, en caso de que se imponga el Apruebo.

Y es que el organismo contralor precisó que "de este modo, la manera y la oportunidad en que el ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo”.

Pero ante esto, Giorgio Jackson dejó en claro que “nosotros, recogiendo lo que señala la Contraloría, lo hemos dicho múltiples veces y la invitación la hemos hecho extensiva a todos los sectores, literalmente hemos dicho ‘vengan de donde vengan’, en la Segpres vamos estar abiertos a todas las propuestas, que es lo que nos corresponde”.