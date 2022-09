Giorgio Jackson se distancia de pedido de RD de volver a comité político: "No es tema de mis preocupaciones"

Consultado sobre este pedido, Jackson expresó que "yo estoy muy contento en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos tremendos desafíos". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de septiembre 2022 · 19:19 hs

Giorgio Jackson, flamante ministro de Desarrollo Social, se distanció de la solicitud de su partido, Revolución Democrática, para que retorne al comité político de La Moneda, luego de su salida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Consultado sobre este pedido, Jackson expresó que "yo estoy muy contento en el Ministerio de Desarrollo Social, tenemos tremendos desafíos. Así que, al menos desde mi punto de vista, estoy aportando con mucho interés y ahínco a los objetivos de Gobierno".

Frente a la pregunta de si tenía ganas de retornar al comité político, Giorgio Jackson bromeó indicando que "si estuvieras un día, lo pensarías dos veces antes de querer estar ahí. No, en serio, no es tema de mis preocupaciones. Me imagino que el partido hizo alguna consideración, pero de mi parte ninguna preocupación".

Y es que durante la jornada, el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de RD, solicitó de manera formal a La Moneda que el flamante titular de Desarrollo Social se sume a la instancia política.

Latorre reconoció el enojo de RD por el cambio de gabinete, puntualizando se percibía un mayor favoritismo para el Partido Comunista.

“Nosotros conversamos con el Presidente, le expresamos también ese sentimiento de la militancia de base, habíamos tenido algunos consejos días atrás. Entonces, le llevamos no solo nuestra opinión personal como directiva, bancadas y alcaldías, que nos acompañaron en esa reunión, que fue reservada", puntualizó el timonel RD.

El parlamentario detalló que tras comunicar sus inquietudes al Presidente Gabriel Boric, este "dijo que tendría consideración con RD para una serie de nombramientos que vienen de aquí en adelante. Así que pondría perspectiva, estamos recién partiendo, llevamos 6 meses y no nos quedemos en la pelea chica, sobre todo en esto de cara a la ciudadanía, que ve en esto una disputa de parcelas de poder".