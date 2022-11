Gira anti fake news: citan a ministra Camila Vallejo al Congreso para explicar viaje a Europa

Parlamentarios de la UDI citarán a Camila Vallejo a la Cámara de Diputados y Diputadas AGENCIA UNO/ARCHIVO

“Para nosotros es una decisión política enfrentar el fenómeno de la desinformación. Todos estamos viviendo en distintos niveles y en distintas escalas un riesgo para nuestras democracias producto de su crecimiento y, por lo tanto, es una decisión política, porque efectivamente socava la democracia. Las instituciones, tanto públicas como privadas, tienen que estar sobre la mesa, también la izquierda y la derecha. Debemos entender que nos vamos a necesitar a todos para combatir a la desinformación".

Este fue parte del discurso que realizó la ministra Camila Vallejo, en Luxemburgo, en el foro Global de Líderes convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Horas antes, la vocera de Gobierno también estuvo en Francia para reunirse con la alcaldesa de París, donde igualmente trató este tema vinculado a la desinformación.

El tono de su viaje, sin embargo, despertó algunas críticas en la oposición, pues consideran que su objetivo es intervenir la prensa.

“El Gobierno está tratando, a toda costa, de meter por la ventana un control de los medios de comunicación, propio de los regímenes totalitarios. No nos olvidemos que el partido del alcalde (Daniel) Jadue así lo propuso en la campaña presidencial, e incluso la ex ministra del Interior, Izkia Siches, cuando recién llevaba algunos días en el cargo, anunció una suerte de ‘manual de prensa’, que no era más que una forma implícita de controlar lo que publicaban los medios”, expuso la UDI en un comunicado que firman los diputados Juan Antonio Coloma y Gustavo Benavente.

Camila Vallejo citada al Congreso

En ese plano, los parlamentarios han enviado un oficio para que Camila Vallejo presente en la Cámara de Diputadas y Diputados los detalles de su gira por el Viejo Continente y dé a conocer las medidas que pretenden adoptar en La Moneda respecto a este tema.

“Están al borde de infringir el principio de la libertad de expresión e información. Cuesta creer que las actuales autoridades busquen imponer por la fuerza algo que ya intentó la Convención Constitucional, pero que los chilenos le rechazaron por ideológica y partizana. La ministra Vallejo ha sido bastante contumaz en insistir con una vieja práctica del comunismo, que es controlar los medios y saber qué y cómo se informa en Chile, transformando al Estado, de forma muy camuflada, en el ‘gran hermano’ de nuestro país”, explicaron los parlamentarios.

“Es sumamente relevante que la ministra de la Segegob responda las legítimas dudas que tienen todos los chilenos respecto de un eventual control de los medios de comunicación. Nosotros al menos no vamos a permitir que se busque aplicar una censura encubierta en nuestro país que infrinja gravemente el principio de la libertad de expresión y opinión”, agregaron.