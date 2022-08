Gobernador del Biobío emplaza a Gobierno y Fiscalía a "hacer su trabajo" tras dichos de Llaitul

El gobernador Rodrigo Díaz aseguró que, de no actuar, las autoridades estarían actuando como encubridores de los delitos confesados por el líder de la CAM. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Aldo Lingua 16 de agosto 2022 · 18:33 hs

Luego de que esta madrugada se registraran dos nuevos ataques incendiarios en la provincia de Arauco, el gobernador del Biobío emplazó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a “hacer su trabajo”. Los ataques dejaron un saldo de 19 vehículos forestales destruidos y una vivienda con daños por impactos de balas.

"Quiero expresar mi más drástica condena para quienes están detrás de esos ataques. A mí juicio, es una expresión enfermiza de pura maldad atacar personas o equipamiento, porque se perjudican a personas de carne y hueso, no a la bolsa de comercio. Tenemos un conflicto desatado en a la zona sur de la provincia de Arauco, y ese conflicto no está con control. Y tenemos confesiones de gente como Llaitul que son hechas en el seno de una reunión, donde se controlaba el acceso", planteó Díaz, luego de criticar el actuar del Gobierno y Fiscalía por la inacción presentada tras la confesión del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien en un video reconoció el robo de madera para financiar la compra de armamento, lo cual la ministra Siches confirmó esta mañana que no era “información nueva”.

Gobernado a La Moneda: “Hagan su trabajo”

Bajo ese contexto, el gobernador del Biobío pidió "al Ministerio Público que haga su trabajo y también se lo pido al Ministerio del Interior. Hagan su trabajo. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, ha dicho que tanto el Ministerio Público como el Ministerio del Interior están habilitados para perseguir las responsabilidades del señor Llaitul ante la confesión y hay una ley, que es la Ley de Seguridad del Estado, que habilita que los empodere para perseguir esa responsabilidad".

Además, Díaz solicitó al diputado por el Biobío, Eric Aedo (DC), citar los directores del Servicio de Impuestos Internos y de Conaf para que rindan cuentas del trabajo empleado para perseguir la denominada "ruta del dinero" y así detectar el robo de madera, dado que Aedo es el presidente de la Comisión de Madera de la Cámara.

"Emplazo al director nacional del Servicio de Impuestos Internos que haga su trabajo, y que haga que la gente que depende de él también lo haga. Le preguntaba hace unos días atrás a la fiscal regional si es que el SII estaba colaborando eficazmente a las diligencias investigativas para descubrir quienes son las personas que están robando madera y me decía que más cercano a cero es el avance del Servicio de Impuestos Internos", acusó.

Además, Díaz fue enfático en señalar que las autoridades podrían estar actuando como encubridores en caso de no perseguir los delitos confesados por Llaitul.

"Le pido al director nacional que ayude porque, o si no, lo que uno podría estar cayendo es en encubrimiento, encubrimiento sea por acción u omisión, o incluso podría ser causal de notable abandono de deberes no ver cómo están robándole al patrimonio del país los impuestos que se deben percibir por una actividad económica. Y cuando tiene una confesión, qué más puede esperar la gente. Yo espero que el Gobierno, en esta materia, haga su parte y que le exijan al director del Servicio de Impuestos Internos, al director de Conaf y también a la gente de aduanas que nos colaboren", emplazó.