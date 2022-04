Gobierno aseguró que convencionales tienen "voluntad" de abordar debate por inexpropiabilidad

Los ministros durante el punto de prensa en el Palacio de La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 20 de Abril 2022 · 17:16 hs

El Gobierno valoró la aprobación de varias normas de la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, destacando además que varios integrantes del órgano redactor de la nueva Constitución han mostrado "voluntad" de abordar la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.

En un punto de prensa en el Palacio de La Moneda, la vocera Camila Vallejo destacó que “se avanza en la Convención en derechos tan fundamentales como el derecho a la vivienda digna, a la seguridad social, a la libertad sindical”.

“Queremos aprovechar de reafirmar el compromiso de cambios estructurales de nuestro Gobierno y de recordarle a nuestros ciudadanos y ciudadanas que el voto del plebiscito de salida es obligatorio y que hasta el 1 de mayo pueden realizar su cambio de domicilio”, afirmó.

En la misma instancia, el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, abordó las dudas que dejó el rechazo de una indicación que declaraba como inexpropiables los ahorros previsionales, lo que chocaría con una iniciativa que presentaría el Ejecutivo para la inexpropiabilidad de los fondos.

“Hemos presentado una iniciativa en el Congreso para despejar una duda que desde nuestro punto de vista se ha generado por rumores errados. Pero toda vez que existe esa duda, es que la hemos presentado para garantizar, al menos desde el Gobierno, que a los fondos ahorrados de los trabajadores no se les va a tocar ni un solo peso”, afirmó el secretario de Estado.

Jackson incluso afirmó que varios convencionales han mostrado su preocupación sobre el tema, a pesar de que la propia presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros (MSC), declaró que el constitucionalizar el tema “no tiene ningún sentido” debido a que ni siquiera está definido en la actual Carta Fundamental.

El ex diputado detalló que “han habido distintos convencionales que han expresado que esta preocupación que no se funda en ninguna de las normas que haya aprobado la Convención, ya que no hay ninguna norma que hable de este tema”.

“Ha habido varios convencionales que han expresado su voluntad de que como volvieron algunos incisos a la comisión, esta comisión pueda revisar la mejor forma de abordar este tema”, añadió.

El ministro aclaró que “nosotros no nos vamos a pronunciar sobre la minucia especifica”, aunque reiteró que algunos constituyentes “han manifestado su preocupación” por el debat.