Gobierno confirma que ingresará hoy proyecto para declarar inexpropiables los ahorros previsionales

Vallejo recalcó que la expropiación de los ahorros no está en la agenda de La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 18 de Abril 2022 · 13:49 hs

A través de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, La Moneda confirmó que durante esta jornada ingresará una reforma constitucional al Congreso para que los ahorros previsionales sean inexpropiables.

"Hoy va a ingresar la reforma para garantizar la no expropiabilidad de los ahorros de las y los trabajadores, ese es un compromiso que hemos hecho públicamente", indicó Vallejo ante los medios de comunicación.

El anuncio ocurrió en medio de las presiones de la oposición. En la UDI, por ejemplo, aseguraron que no apoyarán el quinto retiro acotado del gobierno, si no se declaran inexpropiables los ahorros previsionales individuales.

Al respecto, Camila Vallejo confirmó que “se lo hemos comprometido a un sector del Parlamento que le inquietaba esa posibilidad”.

“Para mayor tranquilidad se va a ingresar el día de hoy, estaríamos cumpliendo como gobierno y esperamos que ellos, que han solicitado esta medida, también cumplan su palabra”, agregó la vocera.

En detalle, la secretaria de Estado explicó que la reforma constitucional establece que los ahorros previsionales “son de las y los trabajadores”, por ende, “no son sujetos de expropiar, así de simple, y evidentemente”.

Eso sí, la ex diputada del Partido Comunista aclaró que los plazos de tramitación dependen de los comités parlamentarios que solicitaron la medida.

Vallejo asegura que expropiación de fondos no está en la agenda

Durante su conversación con la prensa, la ministra Camila Vallejo aseguró que la expropiación de los fondos no está en la agenda del Gobierno, ni en la de la Convención Constitucional.

“Ni el Gobierno, ni la Convención, ni los parlamentarios de las coaliciones de gobierno están buscando la expropiación de los fondos (…) Eso no está en nuestra agenda, no está en nuestras intenciones y no está en nuestra voluntad ni nuestra imaginación y eso lo ha demostrado tanto la Convención y lo estamos demostrando con esta medida”, insistió Vallejo.

Respecto a las decisiones adoptadas por la Convención Constitucional, Vallejo recalcó que “habrán optado por caminos distintos”, sin embargo, sólo buscan “avanzar hacia un sistema de seguridad social donde tengamos componentes de solidaridad como sociedad, pero también, garantizamos que los ahorros de las y los trabajadores son suyos”.