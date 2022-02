Gobierno enviará hoy a Contraloría decreto para estado de excepción en provincias del norte

Después del trámite que realizará el gobierno, el estado de excepción en el norte debe se ratificado por el Congreso. AGENCIA UNO

Por: Hernán Claro 14 de Febrero 2022 · 16:12 hs

Tras participar del comité político ampliado que convocó el presidente Sebastián Piñera en La Moneda después de regresar de vacaciones, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, confirmó que el Gobierno enviará durante esta jornada el decreto que hace posible el estado de excepción en parte del norte del país.

En detalle, si el estado de emergencia es aprobado por el Congreso, regirá en las provincias de Arica, Parinacota, Tamarugal y El Loa por quince días y se decretará a raíz de una serie de cortes de rutas organizados por camioneros después de la muerte del conductor Bayron Castillo de 25 años.

“Hoy día vamos a enviar el decreto del estado de excepción en las cuatro provincias, que hemos señalado, a la Contraloría para que puedan tomar razón en ese organismo, por lo tanto, los compromisos se cumplen”, reveló Rodrigo Delgado.

Respecto a qué implica decretar estado de excepción en algunas provincias de la zona norte, el ministro del Interior aclaró que “las medidas son, como lo solicitó la comunidad y gremios, para fortalecer el trabajo en la frontera, para complementar lo que hacen las Fuerzas Armadas y las políticas con foco en tráfico de personas y migrantes”.

“Este fortalecimiento va a poder permitir aumentar la capacidad en la frontera para poder darle apoyo a las policías para utilizar la herramienta de la reconducción y también fortalecer el trabajo en las provincias para hacer patrullaje en las rutas y carreteras y fortalecer los puntos de chequeo", recalcó el secretario de Estado.

Ministro Delgado responde a alcalde de Colchane

Durante su conversación con la prensa, el ministro Rodrigo Delgado respondió al alcalde de Colchane, Javier García, quien acusó a La Moneda de improvisar durante la implementación de la Ley de Migraciones, específicamente respecto a la reconducción de migrantes ilegales.

Según expresó Delgado, el proceso de reconducción ya comenzó, por lo que el alcalde de la comuna fronteriza debería ser parte de “la solución”.

“En esto hay que ser siempre parte de la solución, no permanentemente parte del problema. Yo invitaría, no solamente al alcalde de Colchane, a todos los alcaldes, a sumarse. Es difícil estar en todos lados, la capacidad de desdoblarse no la tengo”, se defendió Delgado.

Por ultimo, respecto al paro camionero que finalizó durante este lunes, el ministro del Interior celebró que los conductores hayan depuesto la movilización porque “había personas afectadas por ese bloqueo en los aeropuertos como en la distribución de servicios y bienes básicos y de consumo”.