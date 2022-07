Gobierno evalúa Estado de Excepción tras dura derrota en el Congreso por infraestructura crítica

Tras la derrota del Ejecutivo en la Cámara de Diputados, las ministras de Interior y Defensa se reunieron para analizar las medidas a seguir. Foto: AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 21 de julio 2022 · 10:52 hs

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto sustitutivo presidencial que regula el estado de alerta para prevenir daños a la infraestructura crítica y que permite a las Fuerzas Armadas resguardarla, dicha ley terminó de morir.

La Moneda había ingresado una serie de modificaciones al proyecto que había sido despachado la semana pasada por el Congreso. Los cambios realizados habían sido visados ayer por el Senado; sin embargo, no fueron acogidos por los diputados quienes rechazaron el veto por 61 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones.

En el Gobierno, tras la derrotada en la Cámara por 32 votos, están analizando ahora la posibilidad de extender el Estado de Excepción que rige desde el 17 de mayo en la Región de La Araucanía y en las provincias de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío.

Es por esto que hoy en la mañana se reunieron la ministra de Interior, Izkia Siches; la ministra de Defensa, Maya Fernández; y representantes de ambas policías y las Fuerzas Armadas a analizar la medida.

Volver la espalda

Si bien el proyecto fue rechazado en su mayoría por votos de la derecha, también existieron varios diputados oficialistas que fueron en contra del Gobierno. Esta situación ha provocado molestias al interior de la coalición gobernante, con varios personeros acusando a los que votaron en contra de "haberle dado la espalda al presidente".

Tras el rechazo del proyecto en la Cámara, el senador DC Matías Walker manifestó que "votos de diputados de derecha (y también algunos de gobierno) hacen fracasar en la Cámara de Diputados reforma constitucional de Infraestructura Crítica que ayer habíamos aprobado en el Senado. Pierde la gente, que seguirá desprotegida".

Ayer, la ministra Siches dijo tras la derrota que intentaron formar alianzas con Chile Vamos, ya que el proyecto original fue obra de los senadores Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Sin embargo no lograron forjar las alianzas necesarias. "Analizamos concienzudamente cuáles eran las potestades para hacerlo operativo. Así nos dimos la instancia de poder trabajar y participar con los autores del propio proyecto, entre ellos el senador Pugh. Y justamente gracias a eso, el día de ayer tuvimos un amplio respaldo por parte de los senadores y senadoras", aseguró la ministra de Interior.

"Por eso creo que más bien este no es un problema de contenido, sino como ha quedado en evidencia acá. Es un punto político, que en este caso no daña el Gobierno, sino que finalmente daña a las personas, porque era un instrumento que podía ser útil para los distintos desafíos que enfrentan, no solo en la actualidad, sino que también en el futuro", zanjó.

Por su parte, el ministro Secretario General de Presidencia, Giorgio Jackson, señaló que "esta tramitación no solamente era un proyecto de iniciativa parlamentaria, que luego el Ejecutivo, al momento de ver que no tenía posibilidad de aplicarse, introduce un veto sustitutivo que permite su aplicación".

"Pero los propios parlamentarios que dijeron que esto era muy necesario y muy útil para proteger la infraestructura crítica de nuestro país, y que apoyaron el proyecto, y que nos criticaron en su momento por nosotros, no están decididamente teniendo una línea o patrocinando este proyecto. Fueron exactamente los mismos parlamentarios el día de hoy lo terminaron votando en contra", agregó.