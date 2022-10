Gobierno llama a la unidad en el oficialismo tras críticas del senador Latorre al Socialismo Democrático

La ministra Camila Vallejo llamó a las dos coaliciones de Gobierno a trabajar por la unidad. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 24 de octubre 2022 · 15:49 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a la unidad al interior del oficialismo luego que se abriera un nuevo flanco de conflicto tras las declaraciones del presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, quien cuestionó duramente el rol del Socialismo Democrático.

En una entrevista a El Mercurio, el senador reprochó a los sectores de la ex Concertación que han criticado la forma en la que el Ejecutivo -en donde predomina Apruebo Dignidad- ha llevado a cabo algunas acciones.

"Que no vengan a decirnos cómo gestionar una coalición, porque en su momento también tuvieron crisis. Este Gobierno recién lleva siete meses y quedan tres años todavía para revertir esta situación, pero requiere lealtad, compromisos y unidad de propósito", expresó el congresista.

Latorre reiteró su mirada crítica sobre sus actuales socios y comentó que “por ejemplo, si uno mira los dos últimos gobiernos de la presidenta Bachelet, las crisis que tuvieron esas coaliciones de la Concertación y la Nueva Mayoría no pudieron procesarla, a tal punto que terminaron entregando el gobierno a la derecha, a Piñera, en dos oportunidades”.

“A eso me refiero yo con que acá no hay recetas para el actual momento político, para el actual ciclo político, y donde tenemos que hacer todos un esfuerzo de síntesis intergeneracional y de buscar nuevas recetas. Yo creo en la unidad de propósito del oficialismo creo que podemos hacer una nueva síntesis, pero eso no pasa por esconder nuestras diferencias”, manifestó.

Llamado a la unidad

La ministra Vallejo abordó el complicado momento que vive el oficialismo y la disputa entre sus dos “almas”, la que se reflejó con los dichos de Latorre.

“No sirve enfrascarnos en peleas por la prensa. Esto no es una respuesta exclusiva al senador, tiene que ver con un llamado general. Tenemos una riqueza tremendamente importante en la diversidad de ambas coaliciones, condición fundamental para avanzar. Ningún partido por separado gobierna, ninguna coalición por separado logra gobernar. Nos necesitamos a todos y a todas para poder gobernar”, expresó la vocera.

La autoridad agregó que “por eso hacemos ese llamado desde el Gobierno a la unidad, porque desde el gobierno estamos trabajando en conjunto, porque es más lo que nos une que lo que nos separa. Nos hemos dado cuenta que por separado, no vamos a lograr avanzar”.

En este sentido, la ex diputada PC destacó el cónclave que durante la próxima semana sostendrán los representantes y parlamentarios de todos los partidos políticos, con el que se buscará limar asperezas y avanzar a un plan común tras la derrota en el plebiscito de salida.