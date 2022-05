Gobierno por correos borrados de ex ministros: "Son protocolos establecidos antes de nuestra llegada"

Los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 10 de mayo 2022 · 11:38 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, respondió este martes a una publicación aparecida durante las últimas horas, que señaló que los correos electrónicos de los ex secretarios de Estado Andrés Chadwick, Gonzalo Blumel y Víctor Pérez fueron borrados.

Según un reportaje de Ciper Chile, la fiscal Ximena Chong, que está a cargo de la investigación por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, solo logró obtener las casillas del ex ministro Rodrigo Delgado y del ex subsecretario Juan Francisco Galli. En el caso de Chadwick, Blumel y Pérez, además del ex subsecretario Rodrigo Ubilla, aquellos mensajes no se lograron conseguir.

El medio consignó un oficio enviado a la Fiscalía de parte del actual subsecretario Manuel Monsalve, que señaló que “de conformidad a las políticas de correos electrónicos y a la capacidad de almacenamiento de las plataformas de este ministerio, las casillas de quienes dejan de desempeñarse en este se deshabilitan por 30 días y luego se borran automáticamente”.

A esto se agregó otra respuesta entregada por la la jefa de la División Jurídica de Interior, Camila Barros, que precisó que “de acuerdo a lo informado por la División de Redes y Seguridad Informática de esta cartera de Estado, de acuerdo al procedimiento sobre el manejo de correos electrónicos implementado por la administración anterior, las casillas de correos electrónicos de los ex funcionarios se deshabilitaban en primer término por un plazo de 30 días y luego se borraba tanto la cuenta de correo como su contenido histórico”.

Durante una actividad en la comuna de La Pintana, la actual secretaria de Estado fue consultada por el tema y manifestó que “nuestro subsecretario ya ha respondido vía Transparencia junto con nuestra jefa Jurídica de que son procedimientos y protocolos que estaban establecidos antes de nuestra llegada al Gobierno”.

Ante la insistencia sobre un pronunciamiento sobre el tema, la secretaria de Estado reiteró que “son protocolos que estaban establecidos en el ministerio antes de nuestra llegada y nosotros hemos cumplido con la entrega vía Transparencia a los distintos medios de comunicación tal como lo ha manifestado nuestro subsecretario Manuel Monsalve”.