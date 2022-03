Gobierno por disparos en Temucuicui: "Quien pretenda intimidar a la ministra Siches está muy equivocado"

La vocera Camila Vallejo entregando su declaración por el incidente. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 15 de Marzo 2022 · 11:34 hs

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró este martes que la ministra del Interior, Izkia Siches, continuará con sus actividades en la región de La Araucanía a pesar de su fallida visita a Temucuicui, la que se interrumpió debido a disparos al aire.

Desde el Palacio de La Moneda, la titular de la Segegob señaló que el tema fue abordado en una reunión con el presidente Gabriel Boric, en donde se analizaron los alcances del hecho, que alteraron la agenda de las autoridades en la zona del “Wallmapu”.

“Ante los hechos sucedidos en Temucuicui, acabo de tener una conversión con el presidente y quiero señalarles que ha tomado contacto con nuestra ministra quién se encuentra bien en este momento”, expresó.

Vallejo agregó que “el camino que hemos decidido seguir para enfrentar la situación crítica en el Wallmapu y particularmente en La Araucanía, es un camino que sabíamos que iba a ser difícil. El camino del diálogo, sabemos que no va a estar exento de dificultades, sabemos que probablemente hay muchos que no quieran el diálogo y que no quieran enfrentar este problema a través del diálogo, sin embargo, nuestro itinerario va a continuar”.

Además, la vocera confirmó que "el itinerario de la ministra, de la comitiva y de las instancias que se han planificado tener van a continuar", precisando que durante esta jornada concretará su encuentro con la familia del fallecido comunero Camilo Catrillanca.

"Quien pretenda o quien crea que pueda intimidar a la ministra Izkia Siches está muy equivocado", enfatizó.

Sobre el proceso de “desescalada" del estado de excepción en la macrozona sur, Vallejo reiteró que “nuestra decisión, sigue a pie firme, vamos a terminar con eso porque queremos abrir un espacio de diálogo para lograr la paz”.

De hecho, la ex diputada comentó que el incidente se registró justamente bajo este estado, el que vencerá oficialmente el próximo 26 de marzo tras la última renovación aprobada por el Congreso Nacional.