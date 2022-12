Gobierno respalda a Jackson y apunta contra ex seremi: "No fue diligente"

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó la versión entregada por el Ministerio de Desarrollo Social tras la renuncia de Patricia Hidalgo. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 05 de diciembre 2022 · 15:22 hs

La Moneda entregó su respaldo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, quien enfrenta una polémica luego que la ex seremi de la cartera en la Región Metropolitana, Patricia Hidalgo (PPD), acusara supuestas presiones para la aprobación de algunos proyectos.

La ex autoridad había asegurado que le pidieron la renuncia por "no obedecer instrucciones sobre cómo votar proyectos que ella no quería aprobar".

En un reportaje publicado por Radio Bío Bío, la ex seremi manifestó que la delegada presidencial Constanza Martínez le solicitó votar a favor del Mall Vivo Ñuñoa, obra que ella rechazaba desde que fue concejala de la comuna.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social respondieron a la acusación y aseguraron que a la ex seremi se solicitó la renuncia por no denunciar una presunta violación de una niña.

De acuerdo al comunicado emitido por dicha secretaría de Estado, a la ex funcionaria se le pidió la renuncia tras la "pérdida de confianza" debido a dicha situación ocurrida en un recinto para atender a personas que no tienen un lugar para pasar la noche.

Hidalgo rechazó esta denuncia e incluso anunció que presentaría acciones legales en contra del ministro Jackson si no se retractaba.

Gobierno respalda versión de Jackson

Durante una vocería en La Moneda, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, respaldó a la versión entregada por el ministro Jackson y su cartera, manifestando que la acción de la ex seremi Hidalgo ante la denuncia por violación “no fue diligente”.

“Cuando el ministerio en su comunicado señala la pérdida de confianza respecto a esta funcionaria pública, dice relación con que no fue diligente, por decir lo menos, respecto a la toma de conocimiento sobre un posible caso de violación, lo que es grave”, afirmó.

La vocera añadió que “cuando hablamos de la protección, cuando hablamos de combatir situaciones delictuales hablamos también de cumplir con mandatos legales como funcionarios públicos, cuando no se está a la altura de esos mandatos legales efectivamente lo mínimo que pasa es una perdida de confianza”.

Sobre las presuntas presiones denunciadas por la ex seremi, la ministra comentó que “toda autoridad sea ministro, secretario regional, ministerial de alguna cartera también tenemos que ceñirnos a lo que son nuestros mandatos legales de acuerdo a nuestras atribuciones”.

“En este caso cada vez que se evalúan proyectos tienen que evaluarse en función del mérito y de los elementos técnicos que obliga la ley a considerar más allá de la opinión que pueda tener la ex funcionaria, pero eso no es la razón de la solicitud de renuncia que señalo el ministerio y que es la que esta amparada en lo dicho anteriormente sobre una situación compleja desde el punto de vista de los procedimientos que tienen que tener los funcionarios público”, añadió.

Vallejo reiteró que “cada vez que uno toma conocimiento de estas cosas (la denuncia por violación), no es que uno derive, somos agentes proactivos en el poner en la Fiscalía o en quien corresponda los antecedentes del caso para que se investiguen y esclarezcan los hechos. Eso es lo que establece la Ley de Garantías que nos costó mucho tramitar y lograr que sea ley de la República”.