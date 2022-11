Gobierno trabaja en modificar la ley contra el crimen organizado tras la visita de Boric a la Araucanía

Jueves y viernes comprendió la visita del presidente Gabriel Boric a la Región de la Araucanía AGENCIA UNO

Por: Luis Rivera 12 de noviembre 2022 · 13:36 hs

El viaje del presidente Gabriel Boric a la Macrozona Sur marca sus primeros ocho meses de Gobierno. En esta visita, por ejemplo, el mandatario por primera vez mencionó el concepto “terrorismo” sobre hechos de violencia ocurridos en esta parte del país. Trató de “cobardes” a los autores.

Según La Moneda y el propio gobernante, la ley antiterrorista no ha tenido los resultados esperados para evitar que sigan ocurriendo atentados en la zona.

“Nosotros creemos que existen otras herramientas mucho mejores y, por lo tanto, invito también a los parlamentarios a que no entremos en una polémica respecto justamente a la Ley Antiterrorista", fue una de las frases que dejó su permanencia en la Araucanía.

En ese contexto, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que están trabajando en hacer modificaciones a la ley contra el crimen organizado, la cual, según los funcionarios de Gobierno, podría colaborar en la reparación de las víctimas, con quienes Boric se reunió.

“Estamos perfeccionando la ley contra el crimen organizado… Hay un tema fundamental que es resolver la relación nunca bien lograda entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Gran parte de la violencia que hoy hay en la región es de grupos que ocupan la excusa de la causa, para hacer actos meramente delictuales, para robar madera, para traficar con armas, para mover droga”, afirmó Tohá en Mega.

"Lo que el presidente señaló a mí no me sorprende, desde el punto de vista de los hechos que él constató... Él dijo ‘mira, actos de tipo terrorista hay, el problema es que ocupar esa herramienta que se llama la ley antiterrorista no es una buena idea por múltiplos razones’. Lo dijo claramente. Cuando se ocupa este tipo de ley, se gasta mucha energía judicial en desmentir o comprobar que sí fue terrorista o no fue terrorist. Ahora lo que estamos trabajando es perfeccionar la ley contra el crimen organizado. Esa legislación nos va a dar herramientas mucho más potentes de las que hoy tenemos", reiteró la secretaria de Estado.