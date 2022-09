Gonzalo Winter acusa a Jorge Alessandri de vincular al PC con llamado a evasiones masivas

Winter protagonizó un tenso cruce con Alessandri en el Congreso Nacional. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 07 de septiembre 2022 · 14:01 hs

El diputado Gonzalo Winter (CS) protagonizó un tenso cruce con su colega Jorge Alessandri (UDI), quien había emplazado al Gobierno por afiche firmado por el Partido Comunista (Acción Proletaria), que convocó a evasiones masivas en el Metro de Santiago y llamó a “refundar Chile” tras la victoria del Rechazo en el plebiscito de salida.

En un punto de prensa en el Congreso Nacional, el gremialista había mostrado los carteles que habían sido colocados en diversos sectores de la capital y que tenían la marca del movimiento de ultraizquierda.

“Después de 62-38 (el porcentaje del triunfo del Rechazo) siguen llamando algunos a refundar Chile y a evasiones masivas (…) solo decirle al Gobierno que no se sorprenda que ocurra esto”, expresó.

La declaración de Alessandri causó la molestia de Winter, que acusó al UDI de buscar vincular estos afiches con el Partido Comunista (PC), colectividad que pertenece al oficialismo.

“Dijiste algo que no es cierto, sabías perfectamente que no son (…) quisiste hacerles creer a quienes te escuchaban que era del partido de Gobierno, sabiendo perfectamente que no es el partido de Gobierno. Te invito a ser honesto, a defender tus ideas con la verdad”, expresó el frenteamplista.

El integrante de Chile Vamos respondió y aclaró que en su denuncia precisó que no estaba hablando del PC, aunque planteó que “el logo es parecido, los colores son parecidos, el nombre es parecido”.

¿Qué es el Partido Comunista (Acción Proletaria)?

El Partido Comunista Chileno (Acción Proletaria) (PC-AP) es un movimiento marxista-leninista y antirrevisionista, que surgió hace varias décadas como una disidencia del tradicional PC y de otras organizaciones de izquierda. Su líder es Eduardo Artés, quien fue candidato presidencial en 2017 y 2021.

La colectividad no está legalizada ante el Servicio Electoral (Servel), pero sí ha participado en elecciones siendo parte del partido Unión Patriótica (UPA).

El PC y el PC-AP fueron parte de una misma coalición en 2005, cuando integraron el desaparecido pacto Juntos Podemos Más. Los integrantes de Acción Proletaria se distanciaron de los comunistas luego que estos últimos respaldaran a Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese año.