Gonzalo de la Carrera: "Cometí el grave error de defenderme de la agresión física del diputado Sepúlveda"

Por: Cristián Meza 30 de agosto 2022 · 21:16 hs

El diputado Gonzalo de la Carrera (IND-PR) dio a conocer una declaración pública para referirse a la agresión en contra del vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda (Partido Radical).

En su comunicado, De la Carrera reconoce que cometió un “grave error” en atacar a Sepúlveda, pero dejó en claro que respondió a un ataque “físico y verbal” del vicepresidente de la Corporación.

El legislador explicó que "a raíz de una injusta interpretación del reglamento de la Cámara, finalizada la sesión me acerqué a la testera donde se produjo una discusión y un altercado con el diputado Alexis Sepúlveda, en la cual, él me agredió verbal y físicamente, hechos por los que me defendí”.

“Más allá de las circunstancias de lo ocurrido y sin ánimo de justificar de ninguna manera los hechos, reconozco que cometí un grave error al reaccionar de esta manera para defenderme de la agresión verbal y física del diputado Sepúlveda”, agregó.

Gonzalo de la Carrera puntualizó que "lamento el mal momento vivido por mi bancada, sus colaboradores, pero principalmente a mis electores. A todos ellos les pido disculpas y me despido esperanzado que el proceso y las evidencias se muestren pronto públicamente y demuestren lo que verdaderamente ocurrió en esta lamentable situación”.

La agresión con golpes de pies y manos en contra de Alexis Sepúlveda fue condenada de manera transversal en el mundo político, donde el Partido Republicano anunció su expulsión de la bancada.

En tanto, Chile Vamos denunció a De la Carrera ante la Comisión de Ética, donde ya tiene una denuncia previa por otra agresión, esta vez al diputado PS Daniel Manouchehri.