Gonzalo de la Carrera se compara con Jesucristo por críticas tras su agresión

31 de agosto 2022

El diputado Gonzalo de la Carrera (Ind) reiteró este miércoles que su agresión al vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda (PR), fue en “defensa propia” y se comparó con Jesucristo tras recibir críticas transversales por su acción.

Durante una entrevista al matinal Tu Día de Canal 13, el expulsado integrante de la bancada del Partido Republicano aseguró que “yo recibí tres pechazos y me defendí. Es súper fácil decirlo desde afuera, pero cuando uno es agredido verbal y físicamente, uno reacciona”.

Por la reacción de su bancada, que decidió apartarlo tras conocer el incidente, De la Carrera comentó que “no me prestan ropa porque hay una elección el 4 de septiembre muy importante en Chile, mejor tomar una posición para bajar los ánimos, yo también estoy en esa, porque fue un incidente y en el fondo nadie quiso esperar lo que corresponde en un proceso. Me quedé solo y es parte de la vida, yo estoy defendiendo ideas de libertad”.

“Estoy orgulloso de haberme quedado solo, Jesucristo también se quedó solo, yo me quedé solo, lo voy a enfrentar solo y le voy a poner el pecho a las balas como lo he hecho toda la vida siempre y eso no me molesta, lo que pasa es que hay gente que va con la manada”, agregó.

Por la agresión, Gonzalo de la Carrera acusó un supuesto “montaje” de parte de la diputada Marcela Riquelme (Ind-CS), quien también participó de los hechos.

“Ella está mintiendo, ella se involucró en una discusión que no tenía nada que ver con ella. Yo dije, hay actitudes de gente estúpida y ella no estaba en la conversación cuando yo partí hablando. Yo estaba hablando con el diputado Sepúlveda de por qué me estaban aplicando un reglamento distinto”, comentó.

De la Carrera -quien esta jornada no asistió al Congreso Nacional-, afirmó que pedirá al secretario de la Cámara nuevas imágenes para ver el incidente completo y ratificar su versión.