Guillermo Teiller se arrepiente de revelar las compensaciones del presidente Gabriel Boric al PC

Por: Aldo Lingua 12 de septiembre 2022 · 13:11 hs

“Lo que menos quiero es menoscabar la figura del presidente”, aclaró esta mañana el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, luego de sus declaraciones a La Tercera en la que revelaba las conversaciones que habían tenido con el presidente Gabriel Boric luego de la fallida nominación a Subsecretario de Interior de Nicolás Cataldo. “Creo que hubo un error en este caso”, agregó.

El cambio de tono se debió a que la ministra de Interior, Carolina Tohá, lo amonestara públicamente esta mañana por sus dichos. “Obviamente no me parece bien que se revelen conversaciones con el presidente y realmente no entiendo cómo pudo suceder algo así. Definitivamente no entiendo cuál es la lógica que tiene”, indicó la jefa de gabinete en diálogo con T13 Radio.

Quien también abordó las palabras del timonel comunista fue el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson: “Comparto con la ministra del Interior que hay varias conversaciones con el presidente que es mejor siempre mantenerlas en reserva”, indicó.

Es por esto, que desde el Congreso, hasta donde llegó para participar en la segunda jornada de diálogos de partidos con representación parlamentaria para un nuevo proceso constituyente, Teillier se disculpó públicamente. “Yo le daría la razón a la ministra, me parece, creo que hubo un error en este caso, si así lo considera la vicepresidenta”, comenzó diciendo el timonel comunista.

“Lo que menos quiero es menoscabar la figura del Presidente, no era esa mi intención. Creo que no lo he hecho. Y si lo ha dicho así la ministra del Interior estoy de acuerdo con ella”, cerró

¿Qué fue lo que dijo?

En una entrevista a La Tercera Teillier reveló este domingo parte de las conversaciones que tuvieron con Boric producto de la fallida designación en la subsecretaría del Interior. “Hablamos con el Presidente. No le fuimos a pedir que a él (Cataldo) lo pusiera en la Subdere, pero él (Boric) dijo que iba a ver la manera cómo arreglaba el asunto y después me comunicó que Cataldo estaba en la Subdere”, contó Teillier.

Y agregó que “el Presidente después de la ceremonia me pidió que fuera a La Moneda, él me recibió, expresó que era responsabilidad de él, que él había visto esos tweets, pero que pensó que no eran para tanto, que no daba como para que no fuera subsecretario”.

Al conocerse el nombre de Cataldo comenzaron a viralizarse una serie de tuits contra de Carabineros, y producto de la presión que ejerció la derecha, sector que amenazó con no dejarlo entrar al Congreso, el Mandatario optó finalmente por desechar su designación en la subsecretaría, lo que terminó atrasando el acto de cambio de gabinete en más de una hora y causó un gran problema al Gobierno.