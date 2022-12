Gustavo Toro, alcalde de San Ramón: "He recibido ataques de parte de la hermana del ex alcalde Aguilera"

"Eran las 16 hora, a plena luz del día, un auto venía detrás de nosotros. Mientras íbamos ingresando a la Municipalidad el vehículo pasó y mientras avanzaba una persona comenzó a disparar a pocos metros", relató el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC)

09 de diciembre 2022

El alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC) se ve tranquilo. A pesar de haber sido amedrentado a disparos el miércoles pasado desde un auto en movimiento mientras ingresaba por un costado de la sede del municipio. Aunque precisa a EL DINAMO “que dispararon al aire”, aunque a “pocos metros de distancia”.

No es la primera vez que siente tiros de cerca. En marzo pasado cuando el alcalde mantenía una sesión junto al concejo municipal se efectuaron disparos en el frontis de la sede comunal, pero no corrió peligro.

Este viernes, por lo ocurrido, el jefe comunal Gustavo Toro, viene saliendo de La Moneda. Recibió el apoyo de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), y se reunió con el subsecretario Manuel Monsalve (PS) para abordar el hecho. Gustavo Toro contó los detalles de lo vivido a EL DÍNAMO y su reflexión tras lo ocurrido.

—Las versiones han sido escuetas. ¿Cómo ocurrió el incidente?

— Eran las cuatro de la tarde, a plena luz del día, cuando veníamos de una reunión ingresando a la municipalidad y un auto venía detrás de nosotros. Mientras íbamos ingresando a la Municipalidad el vehículo pasó y mientras avanzaba una persona comenzó a disparar a unos pocos metros, disparó al aire, y a unos cuatro metros de distancia de las viviendas que hay en frente. Además, esto fue donde hay un paseo peatonal, el paseo La Bandera, por donde transitaba mucha gente.

—¿Observó que el vehículo lo iba siguiendo?

— El auto venía detrás de nosotros, al menos durante un trayecto importante. Esto fue por el acceso de un costado de la Municipalidad, en la calle La Bandera, que es una avenida principal por donde transitan muchos vehículos.

"Hace bastante tiempo que venimos recibiendo ataques"

—Usted había recibido otras amenazas…

—Hace bastante tiempo que venimos recibiendo ataques. Nos han rayado muros del municipio, han instalado papeles en mi contra en las paredes, entre otros hechos que no son propios del clamor popular de la mayoría de los vecinos. He recibido ataques de parte de María Aguilera, la hermana mayor del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera. Incluso ha venido a la municipalidad a insultarme con megáfonos, ha rayado la municipalidad, puesto pancartas con mensaje que señalan que acá hay un golpe de Estado, que soy un fascista, que me muera, en ese tono.

—¿Cree que este hecho puede estar relacionado con grupos de narcotráfico que antes de su administración no mostraban ese descontento?

—Hoy día tenemos un combate contra la delincuencia en la comuna, yo he declarado públicamente, estamos haciendo todas las gestiones para recuperar los barrios de la delincuencia y hemos denunciado a los grupos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado: Se han realizado operativos policiales, hemos pedido al alto mando de Carabineros operativos y mayor contingente de efectivos. Eso ha provocado descontento en estos grupos del crimen organizado en San Ramón, que tienen atemorizado y podrido a tantos barrios con vecinos que no pueden vivir tranquilos en las noches por la delincuencia.

“Hay varios grupos de narcotráfico organizados qué están muy descontentos con lo que hacemos en el municipio”

—¿En este hecho fueron varios disparos, adoptará medidas de seguridad?

— Yo sentí los disparos, fueron 6 tiros de un arma de calibre 9 milímetros a pocos metros, de acuerdo a los casquillos de las balas encontrados. Bueno, desde hace dos años estoy con protección policial que me acompañan 24-7 por razones de seguridad.

—¿Cuál es su reflexión después de este “ataque” a disparos?

— Lo primero es una preocupación por el fenómeno delictual en San Ramón, por este tipo de hechos que están ocurriendo a plena luz del día, y por la brutalidad con que se cometen los hechos de violencia, balas de grueso calibre, violencia a diario en la comuna. En lo personal, la conclusión que saco, es que detrás de los disparos, hay varios grupos de narcotráfico organizados qué están muy descontentos en la comuna con la labor que estamos haciendo en la Municipalidad especialmente en materia de seguridad. Aquí en el sector sur de Santiago y en la comuna operan bandas de narcotráfico qué están muy bien financiadas, que actúan y se organizan de una forma para ganar territorio, y que no permiten que desde el estado podamos entrar a estos.

Llamado de Tohá y visita de Monsalve a San Ramón

—¿Recibió el apoyo del Gobierno por lo ocurrido?

— Vengo recién de una reunión en La Moneda con el subsecretario Manuel Monsalve (PS). Ha habido preocupación del Gobierno, ellos están evaluando también el riesgo de la situación, el subsecretario está levantando toda la información del caso y quedamos de hacer un plan de trabajo rápido, y la idea es que él pueda estar en los próximos días visitando la comuna de San Ramón, junto a los directores de Carabineros y de la PDI. Además me llamó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), para expresar su apoyo y preocupación por lo ocurrido.

— ¿Se evalúa mayor dotación policial para la comuna?

— Se está evaluando. Yo le planteé al subsecretario Monsalve que para nosotros es importante mejorar las condiciones en que trabajan Carabineros, también que no tenemos un cuartel de la PDI en la comuna, que puedan operar acá. Hubo uno, pero se fueron el año 2015, por lo que hoy la única policía que hace frente a esto en San Ramón es Carabineros.