Harboe reitera críticas a la propuesta constitucional: “Está preso de un grupo de ultraizquierda y eso es un problema"

Por: Cristián Meza 14 de agosto 2022 · 14:37 hs

Felipe Harboe, ex convencional y otrora militante del PPD, reiteró sus cuestionamientos a la propuesta constitucional que se votará el próximo 4 de septiembre.

“Habría sido mucho más fácil, políticamente, humanamente, decir vamos por el Apruebo porque ahí está el mundo progresista al cual pertenecemos, el mundo de centro izquierda, pero lo que pasa es que este texto está preso de un grupo de ultraizquierda y eso es un problema y que parte de la base de que los 30 atrás fue un desastre y yo no creo eso, creo que hay un sector que también fue cómplice de denostar los 30 años y otros que callaron la defensa”, declaró en Mesa Central de Canal 13.

Harboe fue claro en señalar que "la propuesta que hizo la convención no es adecuada para este país, ni en este momento ni en el futuro, es un proyecto de Constitución que tiene mucho carácter identitario, genera diferencias que son importante reconocernos como diferentes, pero no necesariamente establecer derechos diferenciados”, agregando que “es un texto que no garantiza gobernabilidad”.

Felipe Harboe valoró las palabras del Presidente Gabriel Boric, luego que indicara que “de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año y medio más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero (...) Tiene que haber un nuevo proceso constituyente”.

“El día 4 de septiembre es un día muy importante, no solo por el plebiscito y lo que se juega, sino en cómo reaccione la autoridad (...) lo que comienza el 4 de septiembre es un nuevo proceso, si gana el Apruebo va a requerir de mucha generosidad política”, puntualizó.

En esta línea, Felipe Harboe detalló que “si gana el Rechazo lo que debiera ocurrir que esa misma noche el Presidente Boric debiera convocar inmediatamente a un nuevo proceso constituyente”.

“El Rechazo es una oportunidad para el Presidente, tiene la posibilidad de convocar un nuevo proceso y de aquí al término del gobierno alguien va a decir la Constitución de Boric”, sentenció.