Hassan Akram llama al Gobierno a desconocer a la Contraloría

El economista acusó que "el Gobierno tiene que actuar aunque el contralor decida limitar su acción".

Por: Cristián Meza 02 de agosto 2022 · 17:31 hs

Hassan Akram, uno de los conductores de La Voz de los que Sobran, hizo un llamado al Gobierno a desconocer lo señalado por Contraloría General de la República respecto a la prescindencia electoral de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En la edición de este martes, donde Daniel Stingo y Alejandra Valle tildaron al Presidente Boric de “traidor” por apuntar a reformar la propuesta constitucional, el economista británico también planteó que lo indicado por el organismo que lidera Jorge Bermúdez, respecto a las limitaciones que enfrentan las autoridades públicas para realizar campaña por el Apruebo, es “antidemocrático”.

“Porque una cosa es decir ‘yo no puedo usar recursos fiscales para hacer campaña de un partido político en específico’, pero acá hay un sesgo de las donaciones privadas, un 98% a favor del Rechazo ¿eso es democrático? Ese es el poder de la oligarquía chilena y no hay ningún control porque esa misma oligarquía aseguró que no haya controles”, argumentó.

Akram continuó con su ataque a la labor de la Contraloría, acusando que “él (Jorge Bermúdez) dice que solo es responsable por temas de gasto del Estado y no ve los temas que hacen los privados. Hay un tremendo problema porque eso termina destruyendo a la democracia”.

"El Gobierno tiene que actuar aunque el contralor decida limitar su acción. Ellos tienen que hacerlo igual porque la democracia es más importante que las decisiones de Bermúdez, pero no lo hacen", sentenció el ex asesor del régimen de Hugo Chávez.