"Hay prioridades": Gobierno se distancia de proyecto de senadores DC para bajar quórum a 4/7

08 de junio 2022

El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, se distanció del proyecto anunciado por los senadores de la DC Ximena Rincón y Matías Walker, que busca bajar el quórum a los 4/7 para que el Congreso Nacional pueda realizar cambios a la actual Constitución.

Desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, el secretario de Estado afirmó que “hoy día hay tremendas urgencias ciudadanas y que en paralelo hemos destinado un esfuerzo para que los aspectos constitucionales puedan resolverse a partir de un órgano que se dedique a plantearnos una propuesta”.

“Acá en el Congreso, por cierto, están las facultades para poder introducir modificaciones a la Constitución, pero creemos que hay prioridades”, agregó.

Jackson añadió que "el Gobierno hoy día está concentrado en los procesos de reforma en materia de seguridad, pensiones, y en materia tributaria y también en asegurar que el voto sea libre e informado".

“El presidente nos ha pedido encarecidamente que desde el 5 de septiembre trabajemos por la unidad del país en torno a los cambios que Chile necesita. Por cierto, el escenario constitucional puede favorecer o poner ciertos límites a el desarrollo de ese proceso de avance en los cambios”, complementó.

Rincón emplazó al Gobierno

La senadora Ximena Rincón, una de las autoras del proyecto, emplazó al Gobierno y recordó que el propio ministro Jackson asegurara que con la Constitución actual "muchas de nuestras reformas no se podrían llevar adelante".

“Cuando hay voluntad de transformación, de hacer cambios, esta se expresa con acciones y no con palabras. El proyecto de reforma constitucional para modificar quórums no es primera vez que se presenta. En todo este tiempo desde el retorno a la democracia. Sin ir más lejos, hubo un proyecto de los senadores Zaldívar y Moreno y no logró ver la luz”, agregó.

En ese sentido, la legisladora añadió que “hoy hay una propuesta concreta encima de la mesa, el Gobierno dice que necesita quórums distintos para avanzar, por lo mismo, espero que la respalde y sea ley de la República en breve plazo”.