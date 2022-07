Heraldo Muñoz cuestiona a Cancillería por no respaldar candidatura de Claudio Grossman a La Haya

El ex secretario de Estado fue uno de los firmantes de una carta enviada a la ministra Antonia Urrejola, en donde se solicita el apoyo formal a la candidatura. AGENCIA UNO/ARCHIVO

27 de julio 2022

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, cuestionó que la actual Cancillería aún no haya entregado en apoyo oficial de Chile a la candidatura del abogado chileno Claudio Grossman para ser juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

El ex secretario de Estado fue uno de los firmantes de la carta enviada por ex cancilleres a la ministra Antonia Urrejola, en donde se solicita el respaldo formal a la postulación del profesional, quien fue agente de Chile en el juicio con Bolivia en el que la misma Corte le dio la razón al país señalando que no tenía obligación alguna de negociar con La Paz un acceso soberano al mar.

“Apoyo decididamente la candidatura de Claudio Grossman a la Corte Internacional de Justicia, y no entiendo por qué la Cancillería no le otorga aún el respaldo oficial de Chile. Tener a un juez chileno en la Corte es de la máxima prioridad, mucho más que ganar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, membresía que ya hemos tenido y que, por lo demás, se trata de una candidatura del país, a diferencia de la postulación personal de un jurista como Claudio con brillantes y reconocidos antecedentes profesionales para integrar la Corte”, expresó Muñoz a El Mercurio.

El ex canciller “esta es una oportunidad que el país no debe perder. Con empeño y campañas activas, se pueden conseguir los votos para candidaturas distintas a cargos diversos, como lo hemos hecho en el pasado”.

Además, Heraldo Muñoz mencionó que “el tiempo apremia pues la candidatura del jurista argentino Marcelo Kohen —asesor en un inicio de la demanda boliviana en La Haya contra Chile— ya está desplegada”.

La otrora autoridad manifestó que Grossman tiene posibilidades de integrar la Corte por “la trayectoria y el respeto que se le tiene a nivel jurídico multilateral, las posibilidades de que ocupe un escaño en el tribunal de La Haya son altas. Pero depende también de que Chile lo respalde formal y operativamente”.