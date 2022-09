Hijo de Jair Bolsonaro publica fake news sobre Chile

Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, publicó contenido falso en su cuenta de Twitter. WIKIMEDIA

Por: Rafael Carneiro 26 de septiembre 2022 · 16:03 hs

El diputado Flavio Bolsonaro, hijo del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, publicó en su cuenta de Twitter un video de otro usuario de la red social que muestra un incendio a una estación del Metro de Santiago. Pero, el parlamentario no explicó que el ataque sucedió en 2019, lo que da a entender que es algo recién.

“Solo para que recuerden: El presidente de Chile es ”compañero" de alguien…" No tomes una posición y ganarás un compañero acá también", escribió Flavio Bolsonaro refiriéndose a los que todavía no saben por quién votarán en las elecciones presidenciales del próximo domingo, o han decidido anular el voto. Lula da Silva es el principal adversario de su padre, que intentará la reelección. El ex presidente es el favorito en la primera y en la segunda vuelta.

La publicación ya tuvo 5.089 me gusta y 1.158 retweets. Aunque muchos usuarios apoyaran al diputado brasileño, otros comentaron que el video era antiguo, de 2019.

A finales de agosto, los incendios a estaciones del Metro en Santiago ya habían sido mencionados por Jair Bolsonaro durante un debate electoral. En aquella instancia, el presidente y candidato había acusado al presidente chileno Gabriel Boric de haber participado de los ataques. Los dichos generaron un malestar diplomático entre Brasil y Chile.

Habrá segunda vuelta

Jair Bolsonaro afirmó que es “imposible” una victoria del ex presidente Lula da Silva en primera vuelta, aunque varias encuestas anticipen que sí hay posibilidades de que suceda.

"¿Ganará en la primera vuelta? Lo veo difícil, difícil no, imposible, imposible y punto final", afirmó durante una transmisión en vivo por redes sociales el líder de la derecha conservadora, a una semana de los comicios. Todas las encuestas lo sitúan con una desventaja de entre 10 y 15 puntos respecto al favorito, Luis Inácio Lula da Silva.

Algunos sondeos electorales, incluso, vaticinan que Lula será elegido presidente el mismo día 2, sin necesidad de una segunda vuelta, al proyectar que superará el 50% de los votos válidos.

Pero Bolsonaro insiste en que "no cree mucho" en las encuestas y dijo que confía en que será él quien ganará la primera vuelta porque, a su juicio, Lula "no saca gente a la calle".