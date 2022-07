Huenchumilla anuncia que irá por el Apruebo y critica que DC "aparezca unida con la derecha por el Rechazo"

El senador entregó su postura antes de la Junta Nacional que resolverá la postura oficial de la DC. AGENCIA UNO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 05 de julio 2022 · 16:36 hs

El senador de la DC, Francisco Huenchumilla, confirmó este martes que votará por el Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, distanciándose de la postura de su colega, Ximena Rincón, quien ratificó que irá por el Rechazo.

En una entrevista a 24 Horas, el legislador comentó la decisión de su correligionaria, señalando que "si la senadora estima votar Rechazo, ella asume su responsabilidad, tendrá sus argumentos".

Por la división que existe al interior de su partido ante el texto de la Convención Constitucional, el ex intendente de la Región de La Araucanía planteó que "me parece impresentable que la DC aparezca unida con la derecha por el Rechazo", agregando que esto "va en contra de nuestra historia, de lo que somos y no me interpreta para nada".

“Yo fui crítico de la forma de la Convención, creo que el proceso se comió al proceso, permeando a la ciudadanía chilena de que las cosas no se estaban haciendo bien”, señaló.

A pesar de eso, el senador Huenchumilla señaló que estudió la propuesta entregada durante el lunes y aseguró que "el contenido significa un gran avance respecto a derechos y tener una sociedad más justa".

"Esta propuesta, estoy convencido le hace bien el país y a los sectores más modestos, la clase media y a los que han estado siempre olvidados. Por su puesto que esto no le gusta a los que defienden a los más poderosos. Por eso votaré en esa dirección", complementó.

La Junta Nacional de la DC resolverá su postura sobre el plebiscito este miércoles, en medio de las diversas voces -entre ellas un grupo de ex presidentes de la colectividad- que pidieron “libertad de acción” frente a lo planteado por la directiva liderada por el alcalde de La Granja, Felipe Delpin, que solicitó que el partido tome una postura única.