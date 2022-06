Huenchumilla destroza propuesta DC de quórum de 4/7: "Se está vendiendo el Rechazo en papel celofán"

Para el ex intendente de La Araucanía, con este proyecto "se está vendiendo el Rechazo en papel celofán", junto con dejar ver el quiebre que enfrenta la DC de cara al plebiscito. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 08 de junio 2022 · 20:09 hs

El senador DC Francisco Huenchumilla fue especialmente crítico con la propuesta surgida desde la bancada de su propio partido de rebajar a 4/7 el quórum para modificar la actual Constitución, asegurando que esta iniciativa está vinculada a un triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida.

Y es que el parlamentario dejo en claro que esta modificación del quórum “opera en la medida que gane el Rechazo, para eso está diseñada. Por lo tanto, es un diseño que va unido a la posibilidad de llegar al Rechazo. Y ganando el Rechazo lo que sucede es que la derecha recupera su poder de veto. Poder de veto que perdió en la Convención Constitucional”.

Huenchumilla dejó ver sus cuestionamientos a la iniciativa presentada por la senadora Ximena Rincón y Matías Walker, apuntando a Emol que "¿eso significa que no se requieren los votos de la derecha? Los 2/3 lo requiere, los 3/5 lo requiere, los 4/7 lo requiere. Es un buen diseño de la derecha económica y política, por eso esta rebaja del quórum en este momento y con esos efectos no me convence".

Para el ex intendente de La Araucanía, con este proyecto "se está vendiendo el Rechazo en papel celofán", junto con dejar ver el quiebre que enfrenta la DC de cara al plebiscito, ya que aún no existe una postura oficial como partido.

"Creo que la DC tiene que analizar que este es un momento histórico. La DC ha tenido muchos momentos históricos, en unos ha acertado, en otros se ha equivocado (…) Hoy día por primera vez en Chile se va a hacer una nueva Constitución de acuerdo a la soberanía popular. Este es un momento histórico en Chile", argumentó.

En esta línea, Huenchumilla planteó que "si la DC opta por el Rechazo la pregunta es ¿Con quién va a estar el día 5 de septiembre si gana el Rechazo? ¿Va a estar en la centro izquierda? ¿Va a estar en la derecha? ¿O va a estar en la soledad más absoluta? Sin destino, sin sentido estratégico".

“Si está por el Rechazo y gana el Rechazo, la DC va a esperar que en las próximas elecciones que haya la centro izquierda le ofrezca un cupo en su lista”, cerró.