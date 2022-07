Ignacio Briones: "Estoy a favor del Rechazo para ir hacia una buena Constitución"

Ignacio Briones planteó que se precarizan los derechos de agua al prohibir su comercialización, afectando a la agricultura. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 08 de julio 2022 · 21:15 hs

Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, anunció que votará por el Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, apuntando sus críticas a aspectos de la nueva Constitución como los derechos de agua, autonomía territorial y sistema político.

El militante Evópoli declaró a radio Cooperativa que “en mi caso, estoy a favor del Rechazo para ir hacia una nueva y buena Constitución. Lo más importante es que tiene que unir a los chilenos y chilenas. Sin esa unidad, la verdad es que no podemos mirar el futuro con optimismo para hacer los cambios que la sociedad reclama”.

El otrora precandidato presidencial se mostró especialmente crítico con el sistema político propuesto por la Convención, asegurando que "sin un sistema que sea funcional que promueva acuerdos para hacer las grandes reformas que necesitamos, la verdad es que todos los derechos que se propongan pasan a ser un poquito letra muerta, porque todos entendemos que eso requiere leyes que las implementen y esas leyes pasan por grandes acuerdos al Congreso".

"Hoy ya tenemos un problema de sistema político que está muy fragmentado. Las personas ven cómo los políticos de todos los colores lo único que hacen es pelear, estamos tironeados, estamos paralizados y no avanzamos; y la verdad es que la Constitución -el texto propuesto- no solo no corrige eso, sino que lo empeora", agregó.

Junto con ello, Ignacio Briones planteó que se precarizan los derechos de agua al prohibir su comercialización, afectando a la agricultura.

"Cuando usted tiene un predio agrícola que produce y tiene que ir a pedir un crédito al banco, si no tiene titularidad fuerte sobre los derechos de agua ¿qué es lo que le va a prestar el banco? Le dirán su campo sin agua no vale nada, señor", ejemplificó.

Junto con ello, el ex ministro explicó que "el mecanismo de transferencia comercial no es un negociado, es lo que permite de alguna manera reflejar la escasez que hay en un lugar y aprovechar el recurso donde más abundante para traerlo donde más escaso".

"¿Cómo se soluciona eso sin posibilidad de comercializar derecho de agua también? No he escuchado ninguna respuesta que me satisfaga de cómo se soluciona",agregó.

Pero Briones también mostró sus dudas por la autonomía territorial, indicando que "me parece un riesgo grande para la política fiscal, para que tengamos déficit fiscales".