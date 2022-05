Ignacio Sánchez reconoció que podría votar Rechazo: "No puedo aprobar un texto así"

Ignacio Sánchez postuló que la nueva Constitución debía mejorar la anterior y "no generar divisiones". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 15 de mayo 2022 · 14:39 hs

El rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, reconoció que si el Plebiscito de salida por la nueva Constitución se llevara a cabo ahora, votaría por la opción Rechazo.

En entrevista con El Mercurio, el académico sostuvo que “uno ya puede leer que no es una Constitución que vaya a producir unidad. Eso no se ha logrado y será difícil que se logre”.

“Para mí hay muchos puntos, en los temas de educación, el derecho a la vida, que tienen aspectos de revancha. Es cierto que había una necesidad de modificar o cambiar la Constitución anterior, pero había que mejorarla, no generar divisiones”, añadió.

Para Ignacio Sánchez, lo que había que hacer no era cambiar lo que “estaba funcionando bien”, sino que la Convención Constitucional debió enfocarse en las “inequidades, en lograr un sistema que tuviera mayor funcionamiento y que fuera más convocante”.

En ese sentido, el rector de la Universidad Católica cree que esta nueva Carta Magna “nos va a separar más que unir” y que en caso de aprobarse en el Plebiscito de salida, “no va a durar mucho”.

Por todo esto es que Sánchez aseguró que hoy en día votaría Rechazo porque “los temas de educación, libertad religiosa, derecho a la vida, sustentabilidad y pueblos originarios son muy relevantes y en eso, la Constitución no está quedando mejor”.

“Hay luces rojas Yo no puedo estar a favor de un texto que permita el aborto libre, sin regulación y sin objeción de conciencia. Para mí, entonces, este texto es imposible de aprobar. No puedo estar de acuerdo. En este momento yo no puedo aprobar un texto así”, expresó.