Ilabaca mantiene apoyo al quinto retiro: "No represento al Gobierno, represento a la ciudadanía"

11 de Abril 2022

El diputado e integrante de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca (PS), confirmó que votará a favor del quinto retiro de fondos previsionales a pesar del rechazo del Gobierno, que alerta que el proyecto afectará la posible puesta en marcha de una reforma al sistema de pensiones.

En una entrevista a radio Pauta, el congresista -que como presidente de la comisión respaldó los retiros de fondos anteriores- manifestó que espera que "el Gobierno participe y podamos debatir y establecer un tipo de medida que efectivamente vaya a la vena de lo que hoy día las familias chilenas necesitan".

Según el socialista, su bancada "no tiene una decisión adoptada, es un tema que tenemos que definir. Hemos estado conversando en el último tiempo, las posturas en pro y en contra. La bancada está dividida respecto a esta materia".

"En lo particular estoy absolutamente definido y decidido. Y no tengo ninguna razón para cambiar la posición que he mantenido incólume durante la discusión de los cuatro retiros anteriores. Incluso el retiro que fue rechazado por un voto en el Senado", comentó.

Junto con esto el legislador dijo que “no represento al Gobierno, represento a la ciudadanía de Los Ríos. A la gente que vive en la región de Los Ríos. Soy representante de la ciudadanía, no represento la postura del Gobierno”.

“En este punto el Gobierno está equivocado y podría encontrar alguna medida alternativa que busque enmendar este proceso de discusión. Hay que atender lo que está pidiendo la ciudadanía. Está molesta, está sentida, está dolida y está desesperada muchas veces. Hay que también escuchar lo que sucede”, complementó.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, advirtió a los parlamentarios oficialistas que la aprobación de un nuevo retiro afectaría la implementación del programa que llevó a Gabriel Boric a la presidencia, complicando aún más la delicada situación económica actual.