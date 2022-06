Insulza explicó respuesta de Lagos a la Convención: "Fue un poco a tirones la invitación"

El senador mostró su preocupación con la actitud de algunos convencionales. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 17 de junio 2022 · 10:39 hs

El senador José Miguel Insulza (PS) explicó las razones que habría tenido el ex presidente Ricardo Lagos para enviar una carta a la Convención Constitucional rechazando la invitación a la ceremonia de entrega del texto, la que se realizará el próximo 4 de julio.

El escrito del ex gobernante se difundió un poco antes que la mesa del órgano constituyente decidiera invitar a los cuatro ex mandatarios, quienes habían quedado fuera de la lista inicial, la que estaba compuesta solo por autoridades en ejercicio.

En declaraciones a Tele13 Radio, el ex ministro del Interior del gobierno de Lagos afirmó que “si me dijeran que invitaron a todo el mundo a una fiesta y a mi no, y después de un largo alegato deciden invitarme, no estoy muy seguro que fuera”.

Por la decisión posterior de la mesa, Insulza manifestó que “fue un poco a tirones la invitación, digámoslo francamente”.

En el tema de fondo, el senador mostró su preocupación por la actitud mostrada por la Convención frente a los ex presidentes, la que según él, confirmó algunos de los aspectos negativos que afectaron el trabajo del organismo durante sus meses de funcionamiento.

“Había gente en esa convención que no quería que fueran los ex presidentes y después tuvo que convencerse con las discusiones, los argumentos qué bueno, que era una locura, cómo no los iban a invitar, el tema institucional, la tradición republicana. Pero la verdad es que la primera intención fue no invitarlos”, expresó.

En cuanto al borrador, el legislador planteó que “hay gente que cree que va a cambiar este país entero. Yo soy de los que no cree que el país vaya a cambiar tanto, todo cambio es gradual”.

Sobre su postura frente al plebiscito de salida, el “Panzer” manifestó que “voy a votar, como muchos de nosotros, con serias dudas que se podrá corregir los muchos problemas que existen. Uno no puede esperar que el texto sea perfecto, no hay textos perfectos”.