Insulza por acuerdo de la Convención: "Este Senado que han inventado no sirve para nada"

30 de Marzo 2022

El senador José Miguel Insulza (PS) cuestionó el acuerdo alcanzado por los colectivos de izquierda en la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que estableció la eliminación del Senado y el establecimiento de un “bicameralismo asimétrico” con la instalación de una Cámara de las Regiones.

En una entrevista a radio Universo, el legislador planteó que “el Senado siempre ha sido elegido por regiones, entonces que alguien le quiera poner cámara de las regiones a mí no es lo que me importa francamente, yo creo que el cargo va a seguir siendo importante”.

“A mí lo que me molesta mucho es la reducción sustantiva de sus atribuciones, de su trabajo, de lo que hacemos”, manifestó.

Insulza explicó que “lo que más me llama más la atención de todo esto es que se diga que hay una Cámara de Diputados y una Cámara de las Regiones y que las dos legislan, pero cuando tiene una opinión la Cámara de Diputados, esa es la que prevalece. Es un poquito ridículo, porque uno siente que esa gente va a legislar sin ningún motivo”

“Esos senadores existen en alguna parte, se llama Senado, porque en Canadá es parecido a lo que acaba de crear acá, y se llama Senado, está establecido hace mucho tiempo que prevalece la opinión de la Cámara, pero ese es un Senado nombrado, un Senado designado, un Senado de personalidades no es un Senado elegido”, mencionó.

El socialista manifestó además que “en ningún país de la región ha funcionado nunca un sistema unicameral”, recordado que el Senado de Chile nació junto con la República.

“Lo que pasa es que han llegado ahí una cantidad de jóvenes, de personas, no son tan jóvenes tampoco, a la Convención Constitucional que creen que hay que destruirlo todo, y están pensando por destruir lo que les parece más molesto, que parece más simbólico y uno de esos es el Senado”, comentó.

El ex ministro del Interior cerró su comentario expresando que lo acordado hasta ahora "es una entelequia puramente política para tratar de dejar contentos a unos y no hacerle demasiado daño a los otros, pero está mal hecha. Este Senado que han inventado no sirve francamente para nada”.