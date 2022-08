Insulza: posibilidad de unir a las coaliciones oficialistas "terminó de morir" con dichos de Jackson

El ex integrante de la Concertación aseguró además que estaba “orgulloso” de su carrera política. AGENCIA UNO

Por: Equipo El Dínamo 04 de agosto 2022 · 10:20 hs

El senador José Miguel Insulza (PS) dio prácticamente por muerta la opción de que las coaliciones oficialistas Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad puedan unirse en un solo bloque tras los dichos del ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, quien habló sobre las diferencias en la "escala de valores y principios" del actual Gobierno con sus antecesores, incluyendo a la centroizquierda.

En una entrevista a Radio Duna, el ex ministro del Interior del gobierno de Ricardo Lagos afirmó que las declaraciones del secretario de Estado se las tomó “con calma”, añadiendo que “el ministro Jackson cree lo que dice, pide excusas porque como el mismo dice tenemos que seguir trabajando”.

“Esa es su opinión sobre sus aliados y bueno, tenemos que aprender a vivir con eso y no seguir hablando como lo he hecho yo de una sola coalición. Estoy convencido que eso terminó de morir el día de ayer”, comentó el legislador.

El senador Insulza añadió que “aquí existe un Socialismo Democrático que nosotros tenemos que cultivar, existe otra entidad que yo no voy a evaluar, no voy a juzgar, no tengo actitudes de superioridad moral, pero ya sabemos qué piensan de nosotros”.

El ex integrante de la Concertación afirmó que “es necesario” seguir manteniendo el trabajo entre los dos sectores, apuntando a que “hay una realidad que es una realidad que plasma números importantes, una mayoría en el país, que cree en una necesidad de progreso, de cambiar instituciones, de desarrollarlas".

“Desgraciadamente unos piensan que los otros están atados a algunos antiguos males que sería necesario dejar de lado. Ellos están dispuestos a trabajar con nosotros y nosotros también estamos dispuestos a trabajar con ellos, pero ya sabemos los que piensa cada uno del otro”, agregó.

El senador José Miguel Insulza aseguró además que estaba “orgulloso” de su carrera política, recalcando que “a mí nadie me va a decir a estas alturas que tiene superioridad moral sobre mí”.