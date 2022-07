Insulza reconoció que oficialismo "no está todavía en condiciones" de tener una sola coalición

El senador también comentó que en la reunión se abordaron las diferencias entre el Gobierno y el PS. AGENCIA UNO/ARCHIVO

14 de julio 2022

El senador José Miguel Insulza (PS) entregó detalles sobre la reunión que durante la noche del miércoles mantuvo el presidente Gabriel Boric con representantes socialistas en Cerro Castillo, en donde se conversó sobre la unidad entre las dos coaliciones que conviven en el Gobierno.

Actualmente el Ejecutivo está compuesto por Apruebo Dignidad, pacto que reúne al Frente Amplio (FA), al Partido Comunista (PC) y a la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), a lo que se sumó Socialismo Democrático, alianza conformada por las colectividades de la ex Concertación sin la Democracia Cristiana.

El legislador socialista reconoció que en el encuentro se habló sobre la eventual fusión de ambas agrupaciones, en una posibilidad que se ve aún lejana.

“Se habló muy francamente de esto: este tema lo habíamos planteado yo mismo y algunos otros al comienzo del Gobierno, pero la verificación es que a estas alturas, la creación (del bloque) no es una cosa voluntaria, no admite voluntarismo. No se puede decir que nos vamos a juntar todos y conformar una coalición; eso hay que construirlo, y lo dijo el presidente”, expresó Insulza a Radio Cooperativa.

El ex ministro del Interior añadió que "lo importante es que haya buena voluntad y disposición a hacerlo, y (Boric) quiere asegurar que el Gobierno manifieste esa voluntad y acciones concretas para mostrar que es posible, pero no estamos todavía en condiciones de suscribir un pacto o algo por el estilo".

Por la relación del PS con el Gobierno, el senador planteó que “todos los parlamentarios le reiteraron el pleno apoyo a la acción” del presidente.

En cuanto a las diferencias, que se han presentado principalmente entre los senadores socialistas, Insulza relató que en la reunión “cada uno contó su propia experiencia, hizo sus objeciones y manifestó algunos problemas que había tenido para relacionarse con algunas autoridades de Gobierno. El presidente fue muy claro en esto: dijo díganme dónde, los nombres y los casos, y así se hizo”.