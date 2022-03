Interior corrige el tono tras video de agresión a carabinero: "Las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio"

En el registro se ve que el carabinero fue golpeado en el suelo antes de usar su arma de servicio. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 28 de Marzo 2022 · 10:18 hs

El subsecretario de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior, Eduardo Vergara, abordó el nuevo video de la agresión a un carabinero en el marco de la manifestación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que culminó con una persona herida de bala.

En un inicio el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, condenó el actuar del uniformado que disparó para repeler el ataque y ordenó un sumario interno en su contra.

En tanto, la ministra del Interior, Izkia Siches, dijo ante los medios de comunicación que este tipo de incidentes "no pueden ocurrir en el futuro" y calificó el hecho como "gravísimo".

Sin embargo, tras conocer el nuevo video donde se ve al uniformado en el suelo mientras era agredido, Eduardo Vergara explicó que la autoridad tiene la responsabilidad de “recolectar y recabar toda la información necesaria para emitir un juicio”.

“Muchas veces las redes sociales apresuran a que uno emita un juicio y es algo que no podemos hacer”, recalcó.

Vergara dice que acusaciones apresuradas “ocultan la verdad”

En esta línea, la autoridad de Gobierno destacó que deben hacer un esfuerzo para “no caer en la lógica del péndulo, donde las interpretaciones y acusaciones apresuradas muchas veces ocultan la realidad”.

“Nada justifica y no podemos tolerar la violencia de la ciudadanía hacia las policías cuando es injustificada, y aplica de la misma forma cuando la violencia viene de los agentes del Estado a personas que están marchando o protestando”, agregó Vergara en entrevista con la radio Cooperativa.

Respecto al sumario que informó Manuel Monsalve, Eduardo Vergara precisó que Carabineros “ha manifestado su disposición a estar siempre disponibles para las evaluaciones”, por lo que “si hay que hacer sumarios, los sumarios se hacen”.

“Tenemos que entender que la violencia no se justifica desde ningún punto de vista. Si no entendemos el escenario al que nos estamos enfrentando, tenemos que entender que el desafío de la seguridad es una responsabilidad compartida, no podemos tolerar ese ataque a un carabinero, independiente si es que nació el debate de que era un carabinero que no era de fuerzas especiales”, cerró el subsecretario de Prevención del Delito.