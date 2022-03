Irina Karamanos: "No me identifico con el rol de primera dama, no soy primera ni dama"

Karamanos junto con Boric en el balcón del Palacio de La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dinamo 15 de Marzo 2022 · 10:04 hs

Irina Karamanos, antropóloga y cientista social, reflexionó sobre el rol de primera dama que tomó el 11 de marzo al ser la pareja del presidente Gabriel Boric.

Durante su participación en el programa Las caras de La Moneda de Canal 13, la también dirigenta feminista abordó su rol en el Gobierno, señalando que su trabajo se centrará en la necesidad de establecer cambios en diversas áreas.

"Yo estoy aportando política y, emocionalmente, yo creo que en este momento en la instalación del Gobierno seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios", manifestó.

Karamanos añadió que “yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista”.

Por la decisión de tomar el título a pesar de las críticas, la profesional señaló que se trata de “un desafío muy interesante, que el feminismo no está en esos lugares”.

El rol de la primera dama

Karamanos anunció en enero que tomaría el cargo de primera dama, en una decisión que generó críticas de algunas organizaciones feministas como la Coordinadora 8M, que proyectaba una abolición del cargo otorgado a la pareja o esposa del presidente de la República.

Al momento del anuncio, la antropóloga se comprometió a “adaptarlo a los tiempos, darle un giro, más contemporáneo y despersonalizarlo, y eso significa cambiar la relación con el poder y la relación entre el poder y las mujeres que hacemos política”.

“Me pongo a disposición de este proyecto para trabajar en beneficio de Chile y su diversidad, con un rol menos caritativo, pero sí más articulador y diplomático”, sostuvo.

Antes del cambio de mando, la cientista social había mantenido una reunión con Cecilia Morel, la esposa del ex presidente Sebastián Piñera.