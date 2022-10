Irina Karamanos discrepa de "regla de no darles tribuna" a escándalos de Gonzalo de la Carrera

Irina Karamanos opinó sobre la nueva polémica protagonizada por Gonzalo de la Carrera. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 06 de octubre 2022 · 09:27 hs

La directora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, discrepó de la llamada “regla de no dar tribuna” a propósito del reciente escándalo protagonizado por el diputado independiente Gonzalo de la Carrera.

El ex integrante del Partido Republicano lanzó una criticada declaración en contra de la diputada Emilia Schneider, afirmando que no podía exigir el derecho a aborto al ser una persona trans.

La situación generó un repudio transversal y la reacción del Gobierno a través de sus diversas autoridades. Una de ellas fue la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien manifestó que el parlamentario busca llamar la atención con los ataques hacia sus colegas.

“Evidentemente yo llamo a que quizás no le demos la atención que él busca y que ojalá también sus pares parlamentarios puedan tomar medidas efectivas al respecto”, señaló la secretaria de Estado.

La postura de Karamanos

La primera dama -que durante los próximos meses avanzará en las acciones para poner fin a la institucionalidad de su cargo- opinó sobre el tema y discrepó de la visión sostenida por la ministra Orellana.

“Yo no creo que una postura ofensiva es una postura crítica. No lo igualaría. Por otro lado, acá, cada vez que hay una de estas situaciones de discriminación, que ojalá no fueran tantas, se comienza a hablar de la libertad de expresión. Y yo creo, más bien, que lo que está pasando ahí, con él y con este tipo de mecanismos que usa para provocar y atacar es que se aborden sus temáticas y todos hablen de él”, expresó la antropóloga a T13 Radio.

La pareja del presidente Gabriel Boric precisó que “tampoco estoy de acuerdo con darle tribuna”, pero agregó que “esa regla de no darles tribuna nos ha mantenido a veces muy callados y yo ante situaciones como las de ayer o el nivel de beligerancia que hay en redes sociales, que dicen no hay que leer las redes y después terminan marcándole pauta a los matinales, entonces sí hay que leer redes a veces”,

“Hay que entender la lógica que tiene por detrás eso y me parece que quedarse callados es al final, también otra forma de aceptar una opresión”, manifestó.