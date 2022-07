Isidro Solís, ex ministro de Bachelet, anunció que votará Rechazo

El ex ministro fue uno de los firmantes del movimiento Amarillos por Chile. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 03 de julio 2022 · 20:00 hs

Isidro Solís, ex ministro de Justica del primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, confirmó que votará por el Rechazo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre, sumándose a las figuras de la ex Concertación que han expresado sus críticas al texto propuesto por la Convención Constitucional.

En una entrevista a CNN Chile, el militante del Partido Radical dio a conocer su postura ante el proceso, cuestionando el resultado del trabajo del órgano constituyente.

“No es cosa privada, ha sido parte de la conversación de muchos amigos durante el último tiempo y quienes teníamos una visión crítica respecto del texto que se estaba construyendo dimos muchas señales en el camino, de que esperábamos otro producto”, afirmó.

Solís agregó que “en caso de que no concordáramos con el producto final teníamos que hacer uso de una de las dos alternativas y desde mi punto de vista, dado lo que contiene la Constitución, yo no tengo otra posibilidad que votar Rechazo”.

El ex secretario de Estado mencionó que fue uno de los firmantes de la primera declaración del movimiento Amarillos por Chile, en donde se advirtió el carácter “indigenista” que podría tener el borrador, el que “ponía en peligro la unidad del Estado”.

El abogado mencionó además la propuesta de Sistemas de Justicia, señalando que es “una norma extraordinariamente negativa”, ya que “no solo retrocede en principios básicos como son la igualdad ante la ley, sino que va a generar una conflictividad que va a ser de muy difícil resolución”.

Isidro Solís se sumó así a la decisión anunciada por Jorge Burgos, otro ex ministro de Bachelet, quien también anunció que votará Rechazo en el plebiscito de salida a pesar de que su partido, la Democracia Cristiana, resolverá su postura definitiva con una junta nacional que se realizará durante esta semana.