Isidro Solís, ex ministro de Bachelet, deja el Partido Radical para sumarse a Amarillos por Chile

Isidro Solís respaldó la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

22 de septiembre 2022 · 08:07 hs

Isidro Solís, ex ministro de Justicia del primer gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, renunció a su militancia en el Partido Radical (PR), colectividad donde militó por 52 años, para incorporarse formalmente al movimiento Amarillos por Chile, que iniciará su proceso para transformarse en un partido político.

El abogado, que durante el plebiscito de salida respaldó la opción Rechazo, se había desmarcado de la directiva del PR, que tomó la decisión institucional de sumarse al Apruebo junto con todo el oficialismo.

“Siempre he entendido que la política es un acto colectivo, uno lo hace al servicio del país acompañado de mucha gente con la que piensa lo mismo, que tienen los mismos valores y los mismos proyectos de país, y después de lo que ha pasado en la reciente decisión sobre la Convención, no siento tener una comunidad de principio y de proyecto con el partido que me permita seguir militando”, expresó Solís a El Mercurio.

Por el respaldo del PR al Apruebo, el ex secretario de Estado afirmó que “en política todas las decisiones son legítimas, lo que uno tiene que ver es si las comparte o no. El partido tomó la decisión de sumarse a un bloque que aprobaba un proyecto de Constitución que, desde mi punto de vista, contenía elementos francamente peligrosos para el desarrollo de Chile”.

Sobre su llegada a Amarillos por Chile, el ex ministro comentó que “la conducta que tuvo durante todo el proceso plebiscitario, la forma en que razonó y los tiempos en los que se tomaron las decisiones me dejaron absolutamente tranquilo y por eso voy a participar del nacimiento de este nuevo movimiento o partido en el marco de la lucha que tenemos que dar por una buena Constitución".

Amarillos por Chile y su avance como partido

Tras el triunfo del Rechazo, los integrantes de Amarillos por Chile analizaron la opción de convertirse en un partido político, al considerar que el mundo de la centroizquierda, que alguna vez representó a la Concertación, se encontraba “huérfana” de un espacio.

Durante esta semana se entregaron varias señales que llevaban al camino de la transformación a un partido. Las más importantes fueron las renuncias de algunos militantes de la DC como los ex ministros René Cortázar y José Pablo Arellano, quienes se incorporarían a la nueva colectividad.

El martes pasado el diputado independiente Andrés Jouannet confirmó que el movimiento tendrá un encuentro durante este viernes para definir los primeros pasos en su constitución como partido.