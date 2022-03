Izkia Siches culmina complicada semana contagiada con Covid-19: “Es un cuadro bastante suave”

De momento se desconoce si existen contactos estrechos dentro de su equipo o al interior de La Moneda, lo que deberá aclararse en las próximas horas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 20 de Marzo 2022 · 15:00 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, informó durante las últimas horas en redes sociales que ella y su familia se encuentran contagiados de COVID-19.

“Para rematar la semana… PCR covid19: positivo. Inicio síntomas: viernes 18. Toda la familia enferma”, señaló Siches en su cuenta de Instagram junto a una fotografía.

La jefa de gabinete participó de varias actividades durante la semana, incluyendo su comentado viaje a La Araucanía, donde no pudo llegar a la comunidad de Temucuicui al ser recibida con disparos, y su presencia en el Congreso en Valparaíso.

Además, de momento se desconoce si existen contactos estrechos dentro de su equipo o al interior de La Moneda, lo que deberá aclararse en las próximas horas.

Por su parte, la ministra de Salud, Yazna Begoña, explicó a Canal 13 la situación de Siches: “Gripe, gripe. Síntomas respiratorios altos, del tipo de la rinorrea, pocos síntomas. Partió ayer. Es un cuadro bastante suave, también el del resto de la familia, así que bien”.

Consultada sobre si los casos de Covid-19 en la actualidad se caracterizan por cuadros suaves, la titular del Minsal detalló que "hay cuadros en que no concurren estos síntomas suaves y leves, sino que aparecen como una enfermedad respiratoria grave. ¿Y cuáles son esos? Aquellas personas donde esta comprensión de las capas de protección no lo han incorporado. Esto es, personas con comorbilidad y que no se han vacunado".