Izkia Siches envía mensaje al oficialismo: "Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear"

03 de agosto 2022

Izkia Siches, ministra del Interior, salió al paso de las polémicas que ha enfrentado el Gobierno en la última semana, enviando un mensaje de calma a través del grupo de WhatsApp del Comité Político Ampliado.

Y es que Siches escribió: "Estimados presidente de partidos. Estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, distorsionar o dañar”.

“Muy atentos a los errores no forzados y a no caer en su juego. Este es un Gobierno diverso en edades, experiencias y miradas. #Seguimos”, cerró.

Los dichos de la titular de Interior se dan luego de la controversia que generaron las palabras de su par de la Segpres, Giorgio Jackson, quien planteó que "la escala de valores y principios en torno a la política” del actual Ejecutivo dista de la administración pasada como de los gobiernos de la Concertación.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no sólo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como desde la centroizquierda o la izquierda”, indicó en una entrevista en Twitch.

Jackson fue incluso más allá y sostuvo que "nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza“.

Ante las críticas transversales que generaron estas declaraciones, el propio Presidente Gabriel Boric tuvo que salir a aclarar que "no hay ninguna superioridad moral respecto de nuestros antecesores, yo creo que a lo que se refiere Giorgio es que vivimos en épocas distintas, ni mejores ni peores".

Por su parte, el propio ministro Jackson pidió disculpas por el exabrupto, apuntando que "no debí haber dicho algunas cosas de ideas políticas de la forma en que las dije, se lo he comunicado desde muy temprano a distintos jefes de bancada dentro del oficialismo, porque creo que no contribuyen en nada al clima que debiésemos tener para sacar adelante una agenda ambiciosa".