Izkia Siches responde a polémica por visita a Casa Costanera con unboxing de sus compras

La futura ministra del Interior salió al paso de la polémica por su visita a un mall. INSTAGRAM IZKIA SICHES

Compartir











Por: Cristián Meza 17 de Febrero 2022 · 21:22 hs

Izkia Siches, próxima ministra del Interior, salió al paso de la polémica generada en redes sociales tras ser vista de compras en el mall Casa Costanera de Vitacura.

Este paseo de la ex presidenta del Colegio Médico llegó incluso hasta la política, donde el diputado Luciano Cruz-Coke (Evopoli) entregó su parecer sobre este hecho, primero indicando que “estaba en todo su derecho”, para luego tildarlo de “doble estándar”.

Ante este revuelo, fue la propia Izkia Siches que se refirió a lo sucedido, explicando que “en las próximas semanas tengo dos matrimonios y estoy muy entusiasmada, pero después de mi embarazo mi cuerpo cambió y mis vestidos habituales o no me entran o no me siento cómoda”.

"Por eso en mis últimos días de vacaciones y aprovechando que alguien me puede cuidar a la bendición me fui de shopping en búsqueda de unos vestidos para mí y para Khala”, agregó.

En la misma línea, detalló que anteriormente no había asistido a tiendas para evitar aglomeraciones y dado que no estaba permitido el probarse la ropa. "Habitualmente iba al Plaza Egaña que me queda más cerca de mi casa y es amplio. En esta oportunidad como necesitaba un vestido de fiesta pensé en ir a un mall del sector oriente“.

Siches reconoció que no pensó que su ida a Casa Costanera "terminaría en una polémica. Me pareció una buena idea ya que es abierto, tiene varias tiendas que podían tener vestidos, tiene tiendas de guaguas y un H&M que está casi vacío”.

"Próximamente seré ministra del Interior, pero sigo siendo mujer, madre y esposa y no renunciaré a nada de ello, así que es muy probable que vean en el mall, en el súper o en la calle, para que se vayan acostumbrando”, puntualizó.

Junto con ello, Izkia Siches aprovechó de realizar una suerte de unboxing y contar lo que se compró: “Unos vestidos para mí, unos para Khala (a ella si le puedo comprar por internet), una chaqueta de mezclilla lolein, unas poleras para volver a usar jeans y calzones”.