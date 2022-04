Izkia Siches tras caso de información errónea: "Nunca pensé en renunciar, me sentí respaldada por el Presidente"

Izkia Siches descartó señalar que este tipo de situaciones haya afectado su liderazgo político. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 24 de Abril 2022 · 11:01 hs

Izkia Siches, ministra del Interior, sacó la voz para referirse a la información errónea que compartió en el Congreso, respecto a un vuelo de inmigrantes expulsados a Venezuela que volvió con todos sus ocupantes durante el gobierno de Sebastián Piñera, dejando en claro que nunca pensó en dejar su cargo por esta situación.

En entrevista con El Mercurio, la secretaria de Estado puntualizó que "nunca pensé en renunciar, me sentí respaldada por el Presidente y el comité político".

Respecto al sumario que se está desarrollando en el Servicio Migrante, Siches sostuvo que "estaba absolutamente convencida de que la información errónea que me transmitieron era verdad. La templanza es mi nueva compañera".

Consultada sobre si tras el primer mes de Gobierno de Gabriel Boric ha habido diferencias entre los ministros, la titular Interior fue tajante en señalar que “me he sentido muy cómoda con nuestro equipo de subsecretarios, muy íntegros y siempre disponibles. No hemos tenido disputas, dificultades ni diferencias. Hemos trabajado cada segundo, quizas no ha dejado tiempo para el montaje comunicacional”.

Izkia Siches descartó señalar que este tipo de situaciones haya afectado su liderazgo político, apuntando que “estamos en un periodo muy inicial para hacer balances. Creo que el Presidente definió nominarme como ministra del Interior porque hoy más que nunca se requiere construir políticas de Estado y para ello es necesario flexibilidad y ánimo de diálogo con todos los sectores. Ello no ha cambiado. He podido conversar con ex ministros del Interior y he encontrado voces que, más que pretender dar cátedra, empatizan con el difícil momento que atraviesa el país, quizas el más complejo desde el retorno a la democracia: crisis social y económica, crisis humanitaria en el norte, el aumento exponencial de la violencia en el sur, el aumento de los homicidios y el crimen organizado”.