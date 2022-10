Izkia Siches volvió al Hospital San Juan de Dios tras dejar el Ministerio del Interior

Izkia Siches dejó el gabinete el 6 de septiembre. AGENCIA UNO/ARCHIVO

03 de octubre 2022

La ex ministra del Interior, Izkia Siches, volvió este lunes al Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Santiago, recinto en donde trabajaba antes de llegar al Gobierno del presidente Gabriel Boric.

En su cuenta de Instagram, la también ex presidenta del Colegio Médico (Colmed) compartió una imagen de su retorno al centro asistencial capitalino, en donde debe cumplir con Período Asistencial Obligatorio (PAO) para pagar el préstamo estatal que recibió para realizar su especialización en medicina interna.

Siches dejó el gabinete el 6 de septiembre pasado, siendo reemplazada por Carolina Tohá (PPD). La médica había sido parte del círculo cercano al mandatario, recibiendo críticas por su gestión en materia política y de seguridad. Su paso por el Gobierno lo cerró siendo una de las ministras peores evaluadas en las encuestas.

Tras dejar el Palacio de La Moneda, la ex secretaria de Estado se alejó de las actividades públicas. Durante las últimas semanas publicó imágenes en donde pedía datos de una sala cuna para su hija, saludos a una salsoteca y nadando en una piscina.

Boric abrió las puertas a un retorno

A casi un mes del cambio de gabinete, el presidente Boric sorprendió al dejar abierta la puerta para un posible retorno de Izkia Siches al Gobierno.

El viernes pasado, durante su participación en el foro "Reto social de América Latina", el que fue organizado por el diario El País de España, el mandatario reconoció que la salida de la otrora jefa de gabinete fue un hecho "muy doloroso porque siempre se forman complicidades".

Consultado por si fue un error incluir a su círculo cercano en su administración, Boric aseguró que “en absoluto fue un error. Estoy muy orgulloso. Estaba hablando recién con nuestra ex ministra Izkia Siches. Estoy muy orgulloso de haberla considerado”.

“Sé que hizo un gran esfuerzo y no me cabe ninguna duda, que tendrá espacios para colaborar en el futuro en el Gobierno y no solamente ella, de seguro otras personas que salieron con el cambio de gabinete”, agregó.

Además, Gabriel Boric destacó que “es parte de lo ingrato de la política y todos nuestros colaboradores saben de que están ahí y que en cualquier momento pueden salir”.