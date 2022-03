Izkia Siches y decretar estado de excepción en Gobierno de Boric: "Nada está escrito en piedra"

En cuanto a la forma de hacer frente a estas situaciones y ponerles fin, Siches reconoció que esto no será en el corto plazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 04 de Marzo 2022 · 00:07 hs

Izkia Siches, próxima ministra del Interior, dejó abierta la puerta para que el Gobierno de Gabriel Boric siga declarando estado de excepción en la Macrozona Sur.

Siches fue entrevistada en CNN Chile, donde indicó que si bien no están a favor de la medida, “nada está escrito en piedra”.

No obstante, dejó en claro que desde La Moneda apostarán por la vía del diálogo para hacer frente a los hechos de violencia en la zona.

“Lo hemos conversado con el Presidente y nuestra mirada es que acá se necesitan soluciones políticas o el conflicto se va a seguir agudizando”, argumentó.

Al respecto, Izkia Siches planteó que desplegar a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur puede "apagar parte del incendio inmediatamente”.

Pero reiteró que “si no hay una solución política de fondo, lo más probable es que vamos a estar cultivando próximas generaciones de jóvenes mapuche que van a sentir que fueron aplastados por el Estado”.

Consultada sobre los hechos de violencia en la Macrozona Sur, la ex presidenta del Colegio Médico apuntó que "hay un Estado de Derecho y no queremos que la violencia impere en Wallmapu. Tampoco queremos más víctimas fatales, ni mapuches ni no mapuches”.

En cuanto a la forma de hacer frente a estas situaciones y ponerles fin, Siches reconoció que esto no será en el corto plazo.

“No vamos a resolver todos los problemas que no han resuelto otros. Lo hacemos con mucha humildad, pero montando una estrategia que hemos conversado con autoridades locales”, precisó.

Siches expresó que "los propios militares entienden que ésta es una solución que requiere una mirada política y que no se puede hacer sólo por la vía de la seguridad”.

Estas declaraciones surgen luego que la semana pasada la propia Izkia Siches indicara que

“el Presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido que no se va a renovar el Estado de Excepción Constitucional en Wallmapu”.