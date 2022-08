Jackson asegura que la "escala de valores y principios" del Gobierno dista de sus antecesores y la centroizquierda

El ministro de la Segpres hizo una defensa de las propuestas del proyecto constitucional y acusó de que existen muchas noticias falsas circulando al respecto. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 03 de agosto 2022 · 09:42 hs

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, estuvo anoche en una trasmisión de Twitch, junto al streamer conocido como Wingz y la editora de Contexto Factual, Valentina Matus, donde se refirió a las diferencias de visiones que tiene el actual Gobierno con sus antecesores.

En un comentario para marcar la diferencia con los gobiernos anteriores, Jackson aseguró que su coalición tiene valores que los separa del resto de los ocupantes previos de La Moneda.

“Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda, yo creo que estamos abordando los temas con menos eufemismo y con más franqueza”, aseguró el ministro Segpres.

Jackson agregó que este comentario estaba en la línea de lo que era su coalición. “Tratamos de decir las cosas de forma directa, porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo”, agregó.

Además, el ministro fue enfático en señalar que ellos padecen de muchos menos conflictos de interés y problemas legales que sus predecesores, puesto que son una fuerza renovadora que no está corrompida por los años de malas prácticas.

"Tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otros que trenzaban entre la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo el poder político y un compromiso con un negocio que pueda estar por fuera. Este tipo de conflictos de interés, que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias, (..) yo diría que si llegamos a ver algo parecido en nuestra administración, esos se van a ir cagando (sic)”, aseguró Jackson.

Defensa al proyecto constituyente

En su conversación, el ministro fue consultado en reiteradas ocasiones sobre distintos aspectos de la propuesta constitucional, la cual el titular de la Segpres defendió y acusó de que existen muchas noticias falsas circulando en las redes sociales que apuntan a desacreditar el trabajo de la Convención Constitucional.

“Uno puede votar Apruebo o Rechazo, eso es legítimo, lo bueno es que se pueda saber el alcance de lo que sale en la Constitución”, sostuvo Jackson. “En el momento en que todos valemos lo mismo para tomar una decisión, la igualdad del acceso a la información es fundamental”, agregó.

Uno de los temas más debatidos fue defendido por el titular: la plurinacionalidad. “No es que vayan a ser 12 estados”, indicó el ministro. “Existía principalmente una falta de reconocimiento a los pueblos originarios. (Lo que hace el proyecto) es reconocer que en un mismo país -porque no se habla de distintos países- que es único e indivisible, puedan convivir distintas naciones”.

En este sentido, explicó que “decir que es plurinacional no es contradictorio con decir que Chile es un único país”.

También en la línea de los Pueblos Originarios, el ministro hizo una defensa de la propuesta de Justicia Indígena, afirmando que en su implementación no se darán ciudadanos de distinta clase ante la ley. “la igualdad ante la ley está asegurada en el artículo 4 y el artículo 25 dice que ‘toda persona tiene derecho a la igualdad, que comprende la igualdad sustantiva y la igualdad ante la ley. (...) En Chile no hay persona no grupo privilegiado".

Luego, Jackson se refirió a las noticias que han circulado por el internet de que la propuesta no contempla el derecho a la propiedad privada ni el de vivienda. "Eso sumamente falso, porque (en el texto) se asegura el derecho a la propiedad, y lo que está en la Constitución es que como sociedad en su conjunto nos presionamos, nos ponemos un estándar, de que toda persona tiene que tener un techo digno. Eso no se soluciona de la noche a la mañana, pero obliga a que el Congreso, los gobiernos y eventualmente los tribunales de justicia tengan que, entre todos, forzar de que las familias tengan el derecho a un hogar”.

Frente a los temores por posibles expropiaciones, principalmente en territorios reclamados por pueblos originarios, tras recordar que la Constitución vigente también permite este tipo de acciones, Jackson indicó que el problema “no tiene que ver tanto con el conflicto territorial, ya que desde la vuelta de la democracia se han comprado predios y se devuelven a las comunidades”, a través de una serie de mecanismos vigentes.