Jackson por antiguos tuits de ministros: "Es importante considerar los contextos"

15 de octubre 2022

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, abordó este sábado la polémica desatada por antiguos tuits de actuales integrantes del gabinete en contra de Carabineros de Chile, institución que recibió el respaldo total del presidente Gabriel Boric tras las graves agresiones sufridas por funcionarios durante los últimos días.

En la semana se viralizaron algunos mensajes de los ministros Nicolás Grau (Economía), Antonia Orellana (Mujer), Javiera Toro (Bienes Nacionales) y Julieta Brodsky (Culturas), en donde lanzan duras declaraciones en contra de la policía uniformada, incluso antes del estallido social del 18 de octubre de 2019.

Grau -quien en un tuit escribió: "Pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarles"- debió disculparse, asegurando que el mensaje lo lanzó durante un momento de “frustración”. “Es algo que yo no comparto en la actualidad”, aseguró.

El ministro Jackson analizó la controversia protagonizada por ministros que pertenecen al Frente Amplio (FA), enfatizando que los comentarios surgieron en contextos específicos.

“Los contextos es importante tenerlos en consideración, cuando se analiza lo que cada una de las personas dijo”, afirmó el secretario de Estado a CHV Noticias.

El ex dirigente estudiantil reconoció eso sí que “es nuestro historial. Tampoco vamos a renegar de nuestro pasado, lo importante es qué estamos haciendo en el presente y qué vamos a hacer en el futuro”.

“Yo me imagino que las personas que están en la casa han dicho muchas veces cosas que una vez mirada en retrospectiva dicen quizás no debería haber dicho eso, o quizás sí lo dije, tenía un contexto, pero ya no pienso lo mismo”, agregó.

En ese sentido, Giorgio Jackson respondió a las críticas y planteó que “tratar por cosas que se dicen, ni siquiera que se hacen, inhabilitar el actuar democrático de un gobierno a mí me parece que es buscar de forma medio rebuscada como invalidar el actuar del Gobierno”.

“Probablemente muchas de las personas que fueron gobierno en el momento del 18 de octubre, del estallido social, tampoco volverían a decir las cosas que dijeron en ese momento, y se dieron cuenta que no las habrían dicho y se sacan aprendizajes”, reflexionó.