Jadue critica al Gobierno por TPP-11: "Por qué cambiaron de nuevo de relato y opinión"

El edil aseguró que el tratado comercial era un riesgo para la soberanía chilena y ya había sido rechazado por la bancada oficialista.

15 de septiembre 2022

La primera crítica vino el lunes, cuando en una entrevista con Radio Universo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, había mostrado su malestar por el “laguismo entre a desarrollar su programa y no respete el original". Esto en referencia a los varios ministros de ex presidente Lagos que llegaron al Gabinete y parecieran tener una opinión favorable del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11).

La segunda crítica llegó ayer en la tarde, por medio de su programa Sin Maquillaje, transmitido por YouTube, donde el edil comunista volvió a atacar el acuerdo comercial y el rumbo que parece estar tomando el Gobierno, que se ha mostrado más en favor de aprobarlo. “Yo vi al Presidente de la República, a algunos ministros y ministras, hablar en contra del TPP-11 porque dañaba la soberanía, entonces alguien tiene que darle una explicación a Chile de por qué cambiaron de nuevo de relato y opinión. Si es que no hay ningún nuevo antecedente, ningún artículo que se haya modificado, ¿por qué lo que antes encontraban que era pésimo para Chile, hoy encuentran que es bueno?”, afirmó.

Esto a raíz de que la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá (quien fue subsecretaria de Lagos y ministra de Michelle Bachelet), asegurara que se creará una instancia para que el gobierno tome una postura respecto a la votación del tratado.

“Me imagino que todos los ministros nuevos entraron para hacer cumplir el programa y todos los ministros nuevos entraron entendiendo que aquí hay una coalición madre del gobierno que es la coalición del Presidente que gana las elecciones con los partidos que lo acompañaron desde un principio, porque te recuerdo que el PPD antes de la primaria decía que no podía estar en ninguna parte porque no podía estar en un gobierno de los comunistas...con los comunistas, y la pregunta es qué es lo que cambió, porque el TPP-11 no ha cambiado nada”, haciendo alusión al ingreso de Tohá ala Gabinete.

Supuestos peligros

Además, Jadue dijo que consideraba peligroso el acuerdo porque profundizaba la línea neoliberal chilena, la cual no le gusta, y aseguró que “espero que el Senado no avance en algo que es tan peligroso para Chile y espero que el Senado no avance aprovechando esta borrachera de la derecha y la extrema derecha que cree que el triunfo del rechazo el 4 de septiembre es más o menos la voluntad de Chile de permanecer en el neoliberalismo, yo creo que eso no es así (...) pero llama la atención que esto es un cambio de dirección que para mí no es aceptable”.

Además, en su programa cuestionó las repercusiones que debería traer, supuestamente, el acuerdo comercial, alegando que el acuerdo no sería modificable por el Chile, sino que impuesto. “Primero, aquí hay un vicio en el origen, el tratado de libre comercio TPP-11, primero, fue hecho a escondidas de todo el pueblo de Chile, a escondida de los partidos, del Congreso, a escondidas de todos. Y es absolutamente falso que alguna carta explicativa o carta lateral que pueda generar un gobierno como el nuestro para ponerla sobre la mesa, vaya a cambiar el TPP-11, porque esto es un documento que ya está escrito y al cual solo le resta que los países lo aprueben o lo rechacen”.