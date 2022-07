Jadue desde Argentina: “Yo siento que un corrupto sencillamente no es de izquierda”

Daniel Jadue afirmó que lo principal de los movimientos sociales actuales que se viven en Chile es que "la clase dominante entrega ninguna cuota de poder si no es bajo presión". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Compartir











Por: Aldo Lingua 23 de julio 2022 · 11:17 hs

Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta, se encuentra realizando una gira por Argentina, donde ha tenido una serie de actividades públicas y privadas, entre ellas un conversatorio organizado por el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación Córdoba; además de una reunión con la Federación de Jóvenes Comunista de la ciudad.

Entre las actividades, el edil participó en el programa Bajo El Mismo Sol de Radio Nacional de Córdoba, donde habló acerca de su trabajo como jefe comunal y el rol de la izquierda en Latinoamérica. En ese sentido, el alcalde realizó una crítica al sector afirmando que “tenemos una izquierda arrinconada, temerosa, que todavía se hace responsable de la caída de la Unión Soviética”.

Tras esto, uno de los entrevistadores cuestionó la afirmación, apuntando a la situación que vive Nicaragua donde se han registrado casos de corrupción. Ante esto, el alcalde respondió que “la corrupción para mí no es un tema ideológico, es un tema personal. No es que la izquierda sea corrupta. Si hay algún corrupto que se vaya a la cárcel. Esto no es de izquierda ni derecha”.

“Cuando uno mira los valores y principios de la izquierda, yo siento que un corrupto sencillamente no es de izquierda, no puede serlo”, agregó.

Los desafíos de Chile

Luego, Daniel Jadue se refirió a los desafíos que deberá enfrentar Chile en los próximos meses y la preponderancia de los cambios sociales que están ocurriendo.

“Si uno mira la historia uno tendría que decir mira, muy pocas veces, casi nunca, la clase dominante entrega ninguna cuota de poder si no es bajo presión. Esto es lamentable, pero hay que reconocerlo”, afirmó.

“Ahora de esto los pueblos van aprendiendo. En algunas constituciones hoy día, como la propuesta que se hace en Chile, se incorporan elementos de democracia directa para permitir precisamente que la ciudadanía pueda permear al sistema político cada vez que lo sienta necesario, a través de la iniciativa popular de ley, a través de la iniciativa popular de derogación legal, a través de los plebiscito y referéndum, que estando alojados también en la ciudadanía como iniciativa pueden, entre comillas, evitar cualquiera de los dos extremos que en América Latina lo conocemos tanto"; sostuvo.

En esa misma línea, indicó que "cuando la gente se indigna, sale a la calle y protesta, y esto ligado más al mundo de las izquierdas. Pero cuando a la derecha no le gustan las cosas, llama a Estados Unidos y organiza un golpe de Estado”.

Seguido de eso, el alcalde de Recoleta afirmó que “cambiar la Constitución y botar la Constitución de Pinochet que de una u otra manera consolidó el modelo neoliberal, la Constitución que ha tenido a gente esperando por 30 años sus casas, que ha permitido la colusión de las empresas, el abuso de los empresarios y la reproducción mucho más rápida, pero siempre concentrándola en pocas manos”.